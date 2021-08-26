طبيب مصري مقيم بالإمارات: «ربيت ابنتي زي الولاد وأكتر»

كشف الدكتور مدحت حبيب، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وطبيب حاكم الشارقة، عن حياته الشخصية وعائلته، قائلا: إنّ لديه ابنتين هما «شيرين» و«دينا»، فالأولى طبيبة، مقيمة حاليا في بريطانيا، وتعمل في هيئة التدريس في كلية الطب بإحدى الجامعات في لندن.

«دينا» سافرت للإمارات وتعمل حاليا في شركة أمازون

وأضاف «حبيب»، خلال لقاء خاص ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أن ابنته الثانية «دينا»، درست هندسة الاتصالات في جامعة بريطانية، حصلت على البكالوريوس هناك، وعملت في مجال الاتصالات، والتحقت بإحدى الشركات هناك، وعندما تزوجت سافرت للإمارات للعمل في عدة شركات، وحاليا تعمل في «أمازون».

وأشار إلى أن ابنته «دينا» كانت تهوى الرياضة خلال مرحلة الطفولة في المدرسة، «كانت زي الولاد وأكتر، وجريئة لدرجة أنها عملت سكاي دايفينج».

في سياق متصل قالت «دينا»، إنها كانت تحب مشاهدة كرة القدم مع والدها، «كان دايما يقولنا لازم نطور للأحسن، ومتحتاجوش حد ولازم تقفوا على رجيلكم رغم أننا بنات لكن مكنش بيفكر بالطريقة دي، أنا فخورة أنه أبويا».

وتابعت: «ماما كانت بتشد علينا في المذاكرة، وطبعا بشكرها لأنها لولا أنها عملت كدة مكنتش هوصل للي أنا فيه النهاردة، بس أوقات ما بين الأم والبنت خناقات وشد، فيجي بابا يهدي الأمور ويفهمنا الرسالة اللي ماما بتحاول توصلها لينا بس بطريقة نفهمها أكتر، ودايما بكلم بابا قبل لما أنزل الشغل وأكلمه عن مشاكله ويديني أحسن النصائح».

مشروع «ويب سايت» لمساعدة الشباب

وعن خبرتها في المجال التكنولوجي، قالت: «كنت دايما بحاول أدور على الحاجات الجديدة وطريقة فكري شبه الهندسي، فدخلت هندسة الاتصالات وأول عمل ليا كنت مهندسة اتصالات، وبعد كدة نقلت للإمارات في 2001 وحاليا أنا مدير تسويق في شركة أمازون للشرق الاوسط وشمال أفريقيا، وفي نفس الوقت أنا شغالة في مشروعي ويب سايت تساعد الشباب».