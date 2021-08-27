التفاصيل الكاملة لألبوم نبيل شعيل الجديد «يقولون»

طرح الفنان الكويتي الكبير نبيل شعيل مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ميني ألبوم جديد بعنوان «يقولون» ليكون هدية الفنان الخليجي لجمهوره لعام 2021.

ألبوم نبيل شعيل مكون من 3 أغنيات

يتكون «الميني البوم» من ثلاثة أغاني، هي: «يقولون» من ألحان ميثم علاء الدين وكلمات أحمد الصانع، وتقول كلماتها:

(يقولون ، راح ونساك

وعايش بلاك

وأنا ميت عليك

يقولون، حبنا انتهى

وقلبي لهى

وأنا قلبي يبيك

اسمع كلام الناس واعبره

ولا مرة حس قلبي بالحسره

لكن غيابك غير الفكره

هالمره ما هي مثل كل مره

راح انسى حبك

والذنب ذنبك

غيري بقربك

والكل يدرون)

أغنية «أسوأ أيامي» من كلمات علي بو غيث

أما الأغنية الثانية، فعنوانها «أسوأ أيامي»، وهي من كلمات وألحان علي بو غيث، وتقول كلماتها:

(علمتني الدنيا وتعلمت من

أسوأ ايامي وصدمات الزمن

أن أقرب شخص ممكن يخذلك

وأن كل غلطة بهالوقت بثمن

وأن هالعالم تعاني من مرض

اسمه ما احبك اذا مالي غرض

ودام مصلحتي معاك ابقى معاك

اما حب لله في لله انقرض)

أيضا في الألبوم كتب أحمد الصانع أغنية «أنا اتحراك» من ألحان عبدالله الجاسم، ويقول مطلعها:

(تجيني من هنا ياللي بعيد .. هناك انا اتحراك

تغافلني وتسألني متى القاك

تفرح عيني في شوفك

وتكسر حاجز ظروفك

وتاكد لو ابي انسى

عجزت انساك

انا ساهي

انا مشغول في حبي لك.. ولاهي انا ما بيك

ابد ما راح تسمعها من شفاهي

انا راضي معاك اشقى

ومهما طالت الفرقا

حبيبي محبتك تبقى مثل ماهي)

وقد تم توزيع هذه الأغاني عن طريق: عثمان عبود، علي المتروك وزيد نديم. ويمكن الاستماع لها حصريا على تطبيق «ديزر» الشريك الرسمي العالمي لروتانا للصوتيات والمرئيات.