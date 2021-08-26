تضم 170 عازفا.. ألفريد بركات يكشف تفاصيل تكوينة Drummers team

كشف ألفريد بركات، مؤسس فريق Drummers team، عن فكرة تكوين الفريق، قائلا: إنه في وقت تدريسه في الدرامز بالأوبرا، كان يرى الطلاب، وكأنهم يكتسبون فقط معلومات، لكنهم لا يستطيعون إخراج هذه المعلومة، «دايما بفكر في حاجات جديدة».

فكرة الفريق أخذت وقتا طويلا

وأضاف «بركات»، خلال لقاء ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم، أنه عندما لاحظ أن الطلاب يحصلون على معلومات منه فقط، قرر إنشاء مشروع Day with drummers، حيث اختار كل الطلاب الدارسين معه، على أن يختار كل منهم أغنية يحبها، لإخراج الطاقة التي بداخلهم والمعلومات، لافتا أن هذه الفكرة أخذ وقتا طويلا لتنفيذها.

وأشار إلى أنه شاهد في إحدى الدول الأوروبية أن أغلبية مواطنيها يعزف على الدرامز، «لما شوفتها رفعت عيني للسما وقولت أتمنى الحاجة دي تحصل في مصر، مفيش حد أحسن من المصريين، ودايما أنا كدة، ودة مبدأي، ومفيش أحسن مننا في العالم ونقدر نعمل كل حاجة».

وتابع: «مكنتش في بالي يوم ما ابتديت الفكرة دي في 2007 إن هيبقى عندي أكتر من 170 عازف درامز، بس كنت متوقع دايما إن طول ما الواحد متمسك بربنا وحلمه اللي عاوز أحققه أكيد هوصله مهما كان».

الدرامز آلة غربية ودخلت مصر في 1940

وعن كيفية تحكمه بالعدد الكبير للفريق، قال: «بشاور للولاد بإشارات معينة، وبياخدوا شخصيتي، والكل عارف حركاتي وشي وبشارو لإيديهم إزاي».

ولفت أن الدرامز آلة موسيقية غربية، ولكنهم يحاولون من خلال الفريق الخروج من إطار الأغاني الأجنبية، منوها أن هذه الآلة ظهرت لأول مرة في مصر عام 1940 مع المطرب فريد الأطرش.