السيطرة على حريق نشب في 4 سيارات تابعة لشركة بترول برأس غارب

اشتعلت النيران في 4 سيارات تابعة لإحدى شركات البترول بمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات بشرية.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، اليوم الخميس، إخطارًا باشتعال النيران في عدد من السيارات التابعة لإحدى شركات البترول بمدينة رأس غارب، والتي كانت على طريق رأس غارب السريع بالقرب من كمين رأس غارب الشمالي.

الحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء

ودفعت قوات الحماية المدنية بالمدينة لموقع الحادث بأكثر من سيارة إسعاف، وعدد من سيارات الحماية المدنية، وتبين عدم وجود إصابات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران، وأنقذت العناية الإلهية المنطقة من حدوث كارثة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر لموقع الحادث، وكذلك رئيس مجلس المدينة، وجاري تحديد أسباب الحريق، وحُرر محضر بالواقعة وجاري التحقيق.