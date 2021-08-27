«باركفيل» تطلق برنامج تدريب لطب الطوارئ الرياضي في مصر بخبرة عالمية 

3 دقائق فارقه أعادت الحياة للاعب كريستيان إريكسن لاعب خط الوسط الدنماركي بعد توقف قلبه خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا في مسابقة يورو 2020 بالملعب، وتمت عملية انقاذ اللاعب بشكل سريع قبل نقله إلى المستشفى مما اثار إعجاب الأطباء والمتخصصين في هذا المجال عالميا، نظرا لمستوى التدريب المتطور للفريق العلاجى داخل الملعب الذى تدخل خلال الأربع دقائق المتاحة قبل توقف المخ والموت المفاجئ،وجاءت تلك الواقعة لتعكس مدى أهمية التدريب على طب الطوارئ بالملاعب، ومدى تجهيز الفريق المعالج بكل الوسائل الهامة لإنقاذ حياة اللاعبين عند تعرضهم لمشاكل طارئة، مما تتطابق وعكس أهمية أطلاق شركة باركفيل مصر للأدوية برنامج طموح لتعزيز دور التعليم بمجال الطب الرياضي في فبراير ٢٠٢١و جاء ذلك قبل وقوع تلك الحادثة، و بالفعل تم الإعلان عن استمرار البرنامج التدريبى العملى اليوم خلال مؤتمر صحفى.

ومن جانبه قال الدكتور مايك هايلي، رئيس اللجنة الطبية السابق بالاتحاد الإنجليزي، ومدير عام شركة "سبورتس أي أر" المنفذة لبرنامج التدريب أنه حضر الى مصر بدعوة للقيام بتدريب العاملين في الدورى المصرى على الحالات والإصابات الطارئة في الملاعب الرياضية، مؤكدا انه الفريق الطبي المصرى لديه خبرات ومهارات كبيرة في هذا المجال، وان هذا التدريب هدفه تبادل الخبرات. وبذلك تم التعرف على أحدث الأساليب الطبية المتبعة في أوروبا وتطبيقها في مصر لتحسين الحالة الطبية للاعبين، وخاصة في المواقف التي تؤثر على الحياة والاصابات بشكل عام.وأضاف بانه سيتم التدريب على الازمات القلبية والحالات الطبية الطارئة والاصابات في العموم، كما يشمل التدريب إصابات العمود الفقري، والحالات الطارئة باستخدام المعدات الحديثة التي يحتاجها الملعب لإنقاذ الحياة قبل الذهاب الى المستشفى.

وأوضح الدكتور شريف بسيونى رئيس مجلس إدارة شركة "باركفيل مصر للأدوية" بان برنامج تعزيز دور التعليم بمجال الطب الرياضى تم اطلاقه شهر فبراير الماضى بالتعاون مع شريك النجاح العالم المصري الدكتور محمد ابو العلا رئيس الجهاز الطبي للمنتخب المصري، والمدير الطبي ل The Sports Clinic، و صاحب حلم التعليم والتطوير المستمر في مجال الطب الرياضي، حيث توافقت رؤيته مع رؤية وقيم الشركة الأساسية نحو التعليم والتطوير المستمر لكل المجالات التي تتشرف الشركة بالعمل معها، بالإضافة الى شريك النجاح الانجليزي HH Sports Group و بحضور المدير التنفيذي لها والذي حضر خصيصا من لندن الاستاذ حسام غنيم.

وأشار الدكتور محمود فراج مدير عام شركة "باركفيل مصر للأدوية " الى ان برنامج التدريب ينقسم الى مرحلتين، وبدأت الأولي فى فبراير ٢٠٢١ بسلسلة من المحاضرات الافتراضية لمده ٦ شهور، لافتا الى انه تم الاستعانة بكادرى من الطب الرياضى الدولى كل شهر ممن لهم ادوار رئيسية فى وضع معايير التدخل الطبي الرياضي لنوادي الدوري الإنجليزيpremier league ، بالإضافة الى احد الأطباء المصريين لمناقشه مواضيع متصلة بالطب الرياضي مع اطباء نوادي الدوري الممتاز المصري، ودوري الدرجة الثانية، واطباء فرق الناشئين، وفرق كرة السلة، وهم نجوم الطب الرياضي بمصر، والمحرك الاساسي لتطوير الرياضيين الذى نطمح له في مصر.

وأضاف بان المرحلة الثانية والمستمرة حتى الأن من البرنامج هو التدريب العملى المعتمد مع شريك النجاح الانجليزي Sports ER والمتخصص في تطوير مهارات متخصصين الطوارئ الطبية في دول مختلفة، مشيرا الى ان الكورس مستوى متقدم لإدارة الطوارئ الطبية الرياضية حيث تم تصميمه للمتخصصين بمجال الرعاية الصحية في القطاع الرياضى الذين تقع على عاتقهم مسئولية التدخل المباشر للاعبين المصابين بإصابات حادة أو خطيرة لإنقاذهم قبل نقلهم الى المستشفى.

وأضاف بان البرنامج التدريبى شمل أمهر المدربين ومن بينهم مايك هايلي، بخبره ٢٥ عام في اداره الطوارئ الطبية الرياضية في الملاعب، وعمل ١٦ عام بهيئة الكرة الإنجليزية English Football Association كما ترأس قطاع التعليم الطبي فيها ٧ أعوام. وهو مدير عام شركه Sports ER الإنجليزية المنفذة للكورس، كما شمل چيف وارينج وقد عمل ٢٥ عام كمدرب بهيئة الكرة الانجليزية Football association وفي ملاعب الكرة الاحترافية ٢٠ عام.

وأوضح الدكتور محمد أبو العلا رئيس الفريق الطبي للمنتخب المصرى خلال المؤتمر ان أهمية البرنامج التدريبى تعود الى ان الطوارئ الطبية عاده ما تكون الحقيقية في مجال الطب الرياضي، و تتصف بالخطورة قليلة الحدوث نسبياً مما يجعل كثيراً من منظمات الطب الرياضي علي مستوي العالم تنفذ، وتطبق التدابير اللازمة لمواجهة هذه الحوادث كرد فعل لحدث مأساوي بارز، وليس احترازياً لتفادي الحادث، مما يسلط الضوء علي ضرورة توحيد معايير، ومستوى الرعاية قبل دخول المستشفى، وتدريب الكوادر الطبية علي تفادي المضاعفات الطبية لهذه الطوارئ، والتأهيل الفعال للإدارة طوارئ الملعب الطبية المهددة للحياة والإصابات الخطيرة.

وقال بان هذا البرنامج التدريبى يعمل علي تطوير المعرفة الرياضية، والمهارات التي ترفع من مستوي الرعاية المباشرة والتدخل السريع، والماهر، الامر الذى يكون الفارق بين الحياة و الموت للاعب.