الأمن يطارد سيارة عصابة حاولت خطف مواطنا.. ومصرع السائق وإصابة آخر

فى إطار حرص وزارة الداخلية على الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وحال تواجد قوة من مديرية أمن القاهرة والمعينة للتأمين بدائرة قسم البساتين، استغاث بهم أحد المواطنين بقيام 3 أشخاص بمحاولة خطفه وسرقته بالإكراه، مستقلين سيارة ميكروباص بدون لوحات، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء أحدثت إصابته بجرح قطعى بفروة الراس نتيجة ضربه بمطواه من أحد المتهمين.

قامت القوة الأمنية بمطاردة السيارة على الطريق الدائرى، حيث قام أفراد العصابة بإطلاق النيران على قوات الشرطة، فقامت القوات بمبادلتهم إطلاق النيران مما نتج عنه مصرع قائد السيارة، وإصابة أحد أفراد التشكيل العصابى وفرار أحد المتهمين وبحوزته فرد خرطوش.

جميع المتهمين مسجلين

تم ضبط المتهم المصاب وبحوزته سلاح أبيض المستخدم فى إحداث إصابات المجنى عليه، وحال مبادلة المتهمين إطلاق النيران أصيبت إحدى السيدات حال استقلالها سيارة تصادف مرورها بمكان الواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.