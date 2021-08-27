3 حفلات غنائية ترفع شعار «كامل العدد» في ليلة واحدة بالساحل الشمالي

شهد الساحل الشمالي ليلة مميزة جدا، حيث تم إحياء 3 حفلات غنائية دفعة واحدة لكبار النجوم، وحملت جميع تلك الحفلات لافتة «كامل العدد».

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل هذه الحفلات

حفل الكينج محمد منير وروبي

أحيا الكينج محمد منير حفلا غنائيا ناجحا استمر لمدة ساعتين في الساحل الشمالي، وظهر خلال الحفل جالسا علي كرسي، ويعتبر هذا أول ظهور للكينج محمد منير بعد غياب 4 سنوات عن الحفلات الغنائية بسبب مرضه.

وشاركت في الفقرة الثانية من الحفل، الفنانة روبي، والتي قدمت أشهر أغانيها وعددا من الأغاني الجديدة التي طرحتها مؤخرا، وظلت روبي ترقص وتغني على المسرح قرابة الساعتين وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

حفل هيفاء وهبي وأكرم حسني

كما أحيت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلا بالعلمين الجديدة بالساحل الشمالي، والذي حظي أيضا بحضور جماهيري كبير، حيث قدمت الاعلاميه بوسي شلبي فقرات الحفل والذي تضمن فقرات دي جي لياسر الحريري ثم فقرة غنائية للفنان أدوارد وبعدها ظهرت هيفاء لتلقي تحية للجمهور وتبدأ فقرتها الغنائية، ليصعد معها على المسرح الفنان أكرم حسني ويشاركها غناء «لوكنت».

حفل رامي صبري

كما أحيا المطرب رامي صبري، حفلا غنائيا ناجحا في بورتو جولف مارينا بالساحل الشمالي، والذي شهد أيضا إقبالا جماهيريا كبيرا، وحرص على حضور الحفل معه الملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين.

وقدم رامي صبري خلال الحفل عددا من أغانيه التي اشتهر بها، كما شاركه الجمهور الغناء في معظم أغانيه.

ويستعد رامي صبري لإحياء حفله الثاني مساء اليوم أيضا فالساحل الشمالي، وذلك بناء على طلب جمهوره له بتكثيف الحفلات بعد فتره انقطاع بسبب حداده على شقيقه كريم صبري.