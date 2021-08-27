حريق كبير في مركز الأبحاث الفضائية بالسويد

اندلع حريق كبير في مركز الأبحاث الفضائية في السويد «إسرانج»، الواقع في شمالي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

ودمر الحريق الكبير جزءا من البنى التحتية لإطلاق الصواريخ المسبار، وقال مركز الأبحاث الفضائية في بيان، إن الحريق شب في وقت مبكر من صباح أمس الخميس، خلال تجربة مبرمجة لمحرك صاروخي يعمل بوقود صلب وتم احتواؤه في نهاية فترة بعد الظهر.

ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات، بينما تم نقل أفراد من طاقم العمل إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، وفقا لما ذكرته صحيفة «الراي» الكويتية.

مصرع 4 عسكريين أثناء إخماد حريق مستودع ذخيرة لجيش كازاخستان جنوب البلاد

وفي سياق آخر، قال وزير دفاع كازاخستان نورلان يرميكباييف، إن 4 عسكريين قتلوا أثناء إخماد حريق مستودع ذخيرة للجيش في مقاطعة جامبيل الواقعة جنوب البلاد.

وأوضح يرميكباييف، في حديث للصحفيين، أن سلسلة من الانفجارات سبقت اشتعال الحريق في المستودع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.