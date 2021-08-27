«خالد» أشعل النيران في زوجته وادعى انتحارها: «ولعتي في نفسك ليه يا حبيبتي»

خلافات زوجية لا تنتهى، نشبت بين «خالد.ر» 29 سنة، وزوجته «رقية» 28 سنة، حولت حياتهما معا إلى جحيم، لم تكن المشاجرات بينهما تتوقف لدرجة أن الجيران في قريتهما بالعياط، اعتادوا على صوت الصراخ، وتحطيم قطع الأثاث كل يوم، تدخل عدد من الأهالي والجيران، للصلح والتوفيق بينهما ولكن بلا جدوى، حتى توصل الزوج إلى حل نهائي، وهو التخلص من زوجته حيث أشعل النار فيها، وادعى انتحارها، كما ورد في تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة قبل 9 أشهر.

«ليه ولعتي في نفسك يا حبيبتي»، ورد على لسان الزوج فى التحقيقات إن كثرة الخلافات الزوجية بينهما أدت إلى حدوث مشادة كلامية، سبته خلالها، مما دفعه لإحضار جركن بنزين وسكبه على زوجته ليلة الجريمة، وقام بـ"اشعال النيران" بجسدها، وأنه عقب ذلك توجه إلى المستشفى بجثتها وقال إنها هي التي أشعلت النيران في جسدها وإنه حاول إنقاذها إلا أنها فارقت الحياة فور دخولها المستشفى، وظل المتهم يبكي في المستشفى، ويتظاهر بمعاتبته لزوجته بعد وفاتها: "ليه ولعتي في نفسك يا حبيبتي، حرقتى نفسك ليه؟".

المستشفى أبلغ الشرطة باستقباله سيدة في العقد الثالث من العمر مصابة بحروق شديدة في أنحاء جسدها، وتوفيت متأثرة بجراحها، فتم إجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم، وكشفت التحريات عن أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث ألقى مادة حارقة عليها وأشعل النار فيها وتركها جثة هامدة في المستشفى وفر هارباً.

هروب الزوج من المستشفى

وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليها وزوجها دائما التشاجر، وحدثت عدة خلافات بينهما، تركت على أثرها الضحية منزل الزوجية أكثر من مرة، وتدخل الأقارب للصلح بينهما، إلا أنه في المرة الأخيرة حدث خلاف محتدم بينهما، وتعدى المتهم عليها بالضرب وأحضر جركن بنزين وألقاه على زوجته وأشعل النار فيها وادعى انتحارها، ثم هرب من المستشفى بعد أن أكد مفتش الصحة وجود شبهة جنائية.

تم القبض على الزوج وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق، وخلال محاكمته أمس أمام محكمة الجنايات، اعترف بجريمته كاملة، فقضت المحكمة بإعدامه شنقا.