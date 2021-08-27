لمواجهة القمامة.. 36 مليون جنيه لشراء معدات ومحطات وسيطة بالشرقية

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن قيام الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالوزارة والمسؤولة عن متابعة تنفيذ الخطة بتسليم معدات المحطتين الوسيطتين بديرب نجم والإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ الخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة.

المحطة الوسطية بالإبراهيمية

وقال "شعراوي" إن المحطة الوسيطة الثابتة بالإبراهيمية تتكون من 6 سيارة رينو سعة 45 م3 و لودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 21 مليون جنيه، والمحطة الوسيطة الثابتة بديرب نجم تتكون من 4 سيارات رينو سعة 45 م3 و لودر ومغسلة ومولد كهرباء بتكلفة 15 مليون جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية في تصريحات، أنه تم تدريب السائقين بالمحافظة على استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

منظومة المخلفات لتحسين مستوى النظافة

وأوضح شعراوي، أن الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية تقوم بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربي والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن .

وأشار إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، وفقاً للجداول الزمنية المحددة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت فى تلك الخدمة المهمة.

وأشاد الوزير بالتنسيق الذي يقوم به المحافظون والفرق التنفيذية بمجميع المحافظات أثناء تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمنظومة والدور الهام في عمليات التشغيل، لافتاً إلى حرص الوزارة على عمليات رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالمنظومة بجميع المحافظات وفي مختلف التخصصات من خلال توفير التدريب النظري والعملي والميداني.