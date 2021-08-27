إصابة 11 شخصا في حوادث متفرقة بمطروح

أصيب 11 مواطنا في عدة حوادث طرق، اليوم الجمعة، بمحافظة مطروح وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مواقع الحوادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات العلمين النموذجى، ورأس الحكمة المركزى، والحمام المركزى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحوادث.

إصابة 7 في 3 حوادث تصادم بالعلمين في مطروح

واستقبل مستشفى العلمين النموذجى 7 مصابين في 3 حوادث بالعلمين في مطروح، الأول تصادم سيارتين أمام رئاسة الوزراء بالعلمين، والحادث الثاني، تصادم سياره برصيف بالكيلو 92 طريق «مطروح - الإسكندرية»، بمنطقة العلمين، نتج عنه إصابة عمرو أشرف أحمد، 31 سنه من الإسكندرية باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالذقن واشتباه كسر بالفقرات العنقيه وكدمات وسحجات بالجسم.

والحادث الثالث، عبارة عن تصادم سيارة برصيف شرق سكك حديد العلمين أسفر عن إصابة محمد حجاج عجمي، 28 سنة من الأقصر، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه بالظهر كدمات وسحجات بالجسم.

انفجار إطار سيارة بطريق مطروح - الإسكندرية

كما استقبل مستشفى الحمام مصابا في انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 70 طريق «مطروح - الإسكندرية» في اتجاة مطروح ، فيما استقبل مستشفى رأس الحكمة المركزى 3 مصابين في حادث انقلاب سياره ملاكي بأطنوح على طريق «مطروح - الإسكندرية».