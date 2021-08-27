بفارق 10 أصوات.. فوز مصر بعضوية مجلسي «الإدارة والاستثمار» باتحاد البريد العالمي

فازت مصر ممثلة فى البريد المصري، بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي لمدة أربع سنوات، في الانتخابات التى أجراها اتحاد البريد العالمي، خلال دورته السابعة والعشرين، المنعقدة خلال الفترة من 9 حتى 28 أغسطس بأبيدجان.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن فوز مصر بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي باتحاد البريد العالمي، يعكس تقدير المجتمع الدولي لمكانة مصر ودورها الريادي، ومشاركتها الفاعلة فى المحافل الإقليمية والدولية، لتطوير السياسات البريدية، بما يتواكب مع تنامي دور المؤسسات البريدية حول العالم، التي أصبحت تقدم إلى جانب الخدمات البريدية، خدمات متنوعة، تمثل قيمة مضافة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمعات.

يجسد نجاح استراتيجية الدولة لتطوير البريد

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن الفوز بالعضوية يجسد نجاح استراتيجية الدولة لتطوير البريد والاستثمار الأمثل لإمكانياته وتعظيم دوره الاقليمى والدولى، موضحًا أن البريد المصرى يشهد طفرة كبرى من حيث مضمون الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى جودتها بما يتواكب مع المعايير العالمية، مشيرًا إلى الدور الحيوى للبريد المصرى فى دعم خطط الدولة للتحول الى مجتمع رقمى متكامل باعتباره إحدى قنوات مصر الرقمية، وركيزة أساسية لتنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالى.

حصول مصر على المركز الأول بواقع 134 صوتًا

ووجّه طلعت التهنئة لقيادات البريد المصري والعاملين به، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.

وصرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بأن الانتخابات هذا العام، شهدت منافسة كبيرة بين البلدان الأعضاء، حيث حصلت مصر على المركز الأول من حيث عدد الأصوات، وأظهرت نتائج فرز الأصوات، حصول مصر على المركز الأول بواقع 134 صوتًا، وجاءت كينيا فى المركز الثانى بواقع 124 صوتًا، وتنزانيا فى المركز الثالث بواقع 123 صوتًا، الأمر الذى يوضح مكانة مصر على المستويين الأفريقى والعالمي.

وأوضح فاروق أن المجلسين اللذين فازت بهما مصر اليوم، لهما أهمية خاصة، حيث إنهما يضعان أسس العمل البريدى الدولي، بالإضافة إلى تمكين البريد المصرى، من المساهمة فى وضع استراتيجيات العمل البريدى الدولى، والاستفادة منها فى النقلة النوعية التى يشهدها البريد المصرى حالياً.

وأشار إلى أن عضوية مصر فى المجلسين ستسهم فى إرساء السياسات البريدية العادلة، التى تدافع عن مصالحها ومصالح البلدان العربية والأفريقية فى ظل التغيرات والتحديات الفارقة، المتوقع أن تشهدها الساحة البريدية مع تطور معطيات السوق البريدية، واختلاف مقومات العمل به، وجرى توجيه الشكر لكل الدول الأعضاء التى صوتت لصالح مصر فى الانتخابات.

جدير بالذكر أن اتحاد البريد العالمى منظمة تتبع الأمم المتحدة متخصصة فى مجال البريد والخدمات المالية البريدية وتضم 192 دولة، أعضاء ممثلين فى هيئاتها البريدية والسلطات التنظيمية البريدية الحكومية، كما أن مصر إحدى الدول المؤسسة للاتحاد البريدى العالمى، منذ إنشائه، وتشغل عضوية العديد من فرق العمل واللجان الفنية والإدارية.