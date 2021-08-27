القوى العاملة فى أسبوع.. توفير 1931 فرصة عمل وتسليم 500 «بوليصة تأمين»

شهد حصاد الأسبوع، بوزارة القوى العاملة، العديد من الأحداث الهامة «الفترة من 20 وحتى 27 أغسطس»، منها تسليم وزير القوى العاملة 100 عقد عمل لذوى الهمم ببورسعيد في إطار جولة وزير القوي العاملة محمد سعفان بالمحافظة في إطار مبادرة «مصر بكم أجمل»، فضلا عن تسليم 500 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، وافتتاح خدمات الشباك الواحد بمبنى مديرية القوى العاملة، وتسليم ماكينات خياطة وشنط عدة لخريجى التدريب المهني من مركز التدريب والوحدة المتنقلة في إطار الجولة.

توفير 1931 فرصة عمل برواتب مجزية في 12 محافظة

كما شهد الأسبوع لقاء الوزير مع المنسقة الإقليمية للأمم المتحدة في مصر، ورئيس الجالية المصرية بفرنسا، وتوفير 1931 فرصة عمل برواتب مجزية في 12 محافظة من خلال نشرة التشغيل الدورية للوزارة، وتحصيل 6.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية المغادرة للأردن، وتحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالسعودية، وتعيين 8 آلاف و 898 شابا في 6 محافظات.

وجاءت تفاصيل الحصاد الأسبوعي، بنحو: واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية للمحافظات، بزيارة لمحافظة بورسعيد، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص للشباب المصري، وذوى الهمم، وتنفيذ مبادرة مصر بكم أجمل، التي تنفذها وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل.

تسليم 100 عقد عمل لأصحاب الهمم

وسلم محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، 100 عقد عمل لأصحاب الهمم والقدرات قامت بتوفيرها مديرية القوى العاملة ببورسعيد من خلال الشركات العاملة فى القطاع الخاص.

واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ5 % المقررة لهم.

وأكد الوزير، أن الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرا إلي أن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، وبخاصة بعد إطلاق 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزاً كبيراً لمختلف الوزارات لإطلاق المبادرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

تسليم 500 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث ببورسعيد

وقام الوزير ومحافظ بورسعيد بتسليم 500 بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم أو الجزئي، للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين، كما وزع الوزير، 5 ماكينات خياطة، و6 شنط عدة للخريجين من مركز التدريب والوحدة المتنقلة بمديرية القوي العاملة ببورسعيد، كما قام بتسليم شهادة تقدير لشركة ايجيبشان لإنتاج الكهرباء لمراعاتها السلامة والصحة المهنية في العمل.

وقال الوزير: «إن توزيع بوالص التأمين على والصيادين والعمالة غير المنتظمة جاء وفاءً لما وعدت الدولة المصرية، خلال زياراتي التي قمت بها لبعض المحافظات والالتقاء بصيادي البحر الأحمر، وبحيرة مريوط، وبورسعيد، وبحيرة ناصر، وقنا، مشيرا إلى أن هذه البوليصة حماية لأسر هذه العمالة من المخاطر التي قد يتعرضون لها في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدًا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة.

الدولة تضع العامل المصرى نصب أعينها

وشدد علي أن الدولة المصرية وضعت العامل المصري نصب أعينها، سواء كان في قطاعات العمل المنتظمة أو فئة العمالة غير المنتظمة، ووفرت لهم كل وسائل الحماية والرعاية في إطار المبادرات الرئاسية، من قيادة سياسية واعية ورشيدة رأت أحلام المواطنين ليس مستحيلة ويمكن تحقيقها، وشرعت في حل مشكلاتها بدون تعب أو ملل، لتعود للمواطن كرامته من جديد.

وشهد الوزير ومحافظ بورسعيد ختام مبادرة السلامة والصحة المهنية في مجال الطاقة ، وسلم شهادة تقدير لشركة ايجيبشان لإنتاج الكهرباء لمراعاتها السلامة والصحة المهنية.

سعفان: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمجتمع

وأكد سعفان أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع، لما لها من دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد القومي، مشددا على أن الوزارة تعمل جاهدة على نشر هذه الثقافة المهمة بين أوساط المجتمع، كى تتحول إلى سلوك حياتى وواقع معاش لكل فرد فى بيته وبيئة عمله، باعتبار أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تجهيزات ومعدات والالتزام بتعليمات، بل هى سلوكٌ لكل فرد يحيا به ويتعايش ويتفاعل معه.

وفي إطار جولاته افتتح وزير القوى العاملة، يرافقه المحافظ، مركز خدمة الشباك الواحد لخدمة المواطنين بمبنى مديرية القوي العاملة ببورسعيد موجها بضرورة تلقي شكاوى وطلبات المواطنين والرد عليها في سرعه مع تلبية احتياجات المواطنين والعمل علي حل المشكلات الخاصة بهم والمتعلقة بأنشطة عمل المديرية.

افتتاح مركز تدريب «صناعة ضفائر السيارات»

وافتتح الوزير والمحافظ مركز تدريب شركة الضفائر الخاص بشركة سومو تومو لصناعة ضفائر السيارات بالدور الرابع بمبنى المديرية وخلال الافتتاح أطمأن الوزير من مسئولى الشركة القائمين علي التدريب عن مدى كفاية فترة التدريب المحددة في أسبوعين، لتغطية كافة نواحي البرنامج التدريبي على مهنة تصنيع ضفائر السيارات، وكذلك تعيين خريجي الدورات التدريبية فى مصانع الشركة.

ولفت الوزير إلي أنه يجب عمل دورات تدريبية مكملة على بعض المهارات اللغوية الأجنبية فيما يخص المهنة، وغيرها من الدورات التي يحتاجها الشباب في أثناء ممارسته للمهنة بعد الانتهاء من عمليات التدريب.

الوزير يلتقى المنسقة الإقليمية للأمم المتحدة بمصر

وعلى جانب آخر التقى وزير القوى العاملة، بمكتبة بديوان عام الوزارة، إيلينا بانوفا المنسقة الإقليمية للأمم المتحدة في مصر، وآرون جاكوب مسئول التنسيق التنموي ومدير البرامج بالمنظمة، لاستكمال التعاون القائم بين الجانبين في مختلف مجالات عمل الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، قدمت المنسقة الإقليمية للأمم المتحدة، الشكر والتقدير للوزير على حسن الاستقبال، وأثنت على الجهود الكبيرة التي تتم تحت قيادته في وزارة القوى العاملة، لرعاية الفئات الأكثر احتياجاً، ووضع خطط التشغيل وتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب وتقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجا في الريف المصري.

«الأمم المتحدة» تشيد بإدارة الدولة لأزمة كورونا

وأثنت أيضا على الجهود التي تم بذلها لخفض معدلات البطالة إلى 7.3% ، والدور الذي قامت به الوزارة في توفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف نواحي الدولة المصرية، وكذلك على إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتخفيض آثارها على القطاع الخاص ومنشآته، وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة الأكثر تأثراً من هذه الأزمة، وتقديم المنح الإستثنائية لهم لرعايتهم اجتماعياً وصحياً.

وأشادت بانوفا، بقرارات الوزير الخاصة بتشغيل النساء ليلاً، وحظر عملهم في بعض الأعمال، والتى كان لها عظيم الأثر دولياً ومحلياً في المساواة بين الجنسين ودعم مكانة مصر في هذا الشأن، وكذلك جهود الوزارة في لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وأعمال السلامة والصحة المهنية وانجازاتها في المحافظات.

وأبدت المنسقة الإقليمية، الرغبة في المشاركة والتعاون مع الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تعدها الوزارة، وخلق فرص عمل لائقة للشباب المصري المستهدفين، وكذلك العمل مع قطاع العمالة غير المنتظمة الأكثر أهمية في الدولة المصرية، ومشروعات مبادرة «حياة كريمة» المشروع الأكثر جذباً للانتباه في العالم ، في القري التي تم اختيارها لتنفيذ المبادرة لرفع مستوي معيشة 58 مليون مواطن في المرحلة الأولى منها .

بدوره رحب الوزير بالمنسقة الإقليمية للأمم المتحدة، وشكرها على التعاون المستمر مع الوزارة فيما يخص كل الأعمال المشتركة، متمنياً مزيداً من التعاون والمشاركة والتفعيل لكافة الأعمال التي تمس حياة المواطن المصري وترتقي بمستوى معيشته في المجتمع.

خفض معدلات البطالة إلى 7.3 %

وشدد الوزير على تسخير كافة إمكانيات الوزارة للوصول للنتائج المرجوة من التعاون بين الطرفين، ووضع خطط العمل المشتركة للفترات القادمة، مشيراً إلى أن خفض معدلات البطالة إلى 7.3 % هو دور الدولة المصرية بأكملها وليست لوزارة بعينها، بل كافة الوزارات والجهات يعمل الجميع في مجالات العمل، والمشروعات القومية التي تم إنشاؤها واستوعبت العديد من الشباب ووفرت مزيد من فرص العمل لهم .

وعن ملف التعامل مع جائحة كورونا، أشار الوزير إلي أن التعامل مع آثارها، كان استراتيجية دولة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل لحظياً مع النتائج التي أسفرت عنها، والفئات التي تأثرت بها وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، وتوفير مظلة رعاية متكاملة وشاملة لهم، ساهمت الوزارة في المنح التي أقرتها القيادة السياسية لتلك الفئة لمدة 6 أشهر، الأمر الذي لم يحدث في أي دولة من دول العالم.

المرأة في قلب وعقل الدولة المصرية

وأوضح الوزير أن المرأة في قلب وعقل الدولة المصرية، لها العديد من الخطط التي يتم وضعها لحمايتها ورعايتها وتوفير فرص عمل لائقة لها، وتنظيم حياتها العملية في مناخ مستقر، كما تعمل الدولة حالياً على توفير مزيد من الدعم لها حتى تصل إلى وضع أفضل في المستقبل القريب.

وأكد أنه بالنسبة لتحديد الحد الأدني للأجور، عملت الوزارة مع أصحاب الأعمال والعمال لعدة سنوات قبل صدور القرار بتحديده، وعقدت مزيد من المناقشات والجلسات الحوارية الحضورية مع الاتحادات العمالية حوله، بما يخدم ثلاثية العمل من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

سعفان: مهتمون بوظائف المستقبل وتوفير البدائل اللائقة للشباب

ونوه إلى أنه بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، حرصت الوزارة على الاهتمام بوظائف المستقبل ووضعها ضمن خطط العمل، وتوفير البدائل اللائقة للشباب وراغبي العمل، والتدريب على المهن التي سيتم استحداثها في المستقبل القريب أو البعيد، من خلال عمل بروتوكولات تعاون مع أكبر الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.

الوزير يبحث التعاون المشترك مع رئيس الجالية المصرية بفرنسا

والتقي وزير القوي العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية بفرنسا، لبحث سبل التعاون بين الجانبين ومتابعة أوضاع العمال المصريين بفرنسا، لوضع آليات جديدة لتوفير الرعاية التأمينية لهم لحماية للعمالة المصرية بالخارج، ورؤية مستقبلية لأعمال الجاليات المصرية بالخارج.

وفي مستهل اللقاء أثنى رئيس الجالية، علي دور وزارة القوى العاملة في رعاية أبناء الوطن في جميع دول العالم خلال الفترة الأخيرة، واسترداد حقوقهم وبحث شكواهم ، وحل المشكلات التي تواجههم، مؤكداً أن الجاليات المصرية المشكلة في دول أوروبا تقوم بدور مهم في التعامل مع العمالة المصرية عموما والمهاجرين بصفة خاصة في تلك الدول على قدر المستطاع ، بالتعاون مع السفارات والقنصليات في تلك الدول .

ودعا رئيس الجالية جميع الوزارات المعنية لتسير على نهج وزارة القوى العاملة في اهتمامها بأبناء مصر بالخارج من العمالة المصرية، وتواصلها المستمر مع الجاليات التي تدافع عن حقوقهم ، ولقائها باستمرار لوضع ملامح وخطط العمل، والمبادرات التي تقدمها لعمل قواعد للبيانات لتلك العمالة يمكن الاعتماد عليها لتقديم أي خدمات لتلك العمالة .

ومن جانبه قال وزير القوي العاملة: إن العمالة المصرية في بعض الدول التى لا يوجد بها مكاتب للتمثيل العمالي لرعاية العمالة المصرية الموجودة بها، لها عظيم الأثر ودور مهم في تحمل مسئولية تحقيق مصالح هؤلاء العمال وتوفير الأمان لهم ، في تعاون مشترك مع القنصليات والسفارات المصرية التى لا تدخر أى جهد فى الحفاظ على حقوق المصريين في تلك الدول.

توفير 1325 فرصة عمل للذكور والإناث

كما أعلن سعفان، أن الوزارة تمكنت من توفير 1325 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 3750 جنيها فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 46 شركة ومصنع قطاع خاص فى 12 محافظة لشغلها خلال شهر سبتمبر 2021، فضلا عن 606 فرصة عمل لم يتم شغلها خلال يوليو الماضي.

وأوضح أن هذه الفرصة متوفرة في 12 محافظة هي : القاهرة ، وأسيوط، والمنيا، والدقهلية، والسويس، والمنوفية ، ودمياط ، وأسوان ، والبحيرة ، والإسماعيلية ، والوادي الجديد ، وقنا كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يوليو 2021 في النشرة السابقة وعددها 606 فرصة عمل.

صرف بوليصة تأمين تكافلى لأسرة عامل متوفى بالمنصورة

ووجه وزير القوى العاملة، بصرف قيمة بوليصة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي والتي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه مصري، وذلك لأسرة كل من عصام يوسف محمد إبراهيم، من محافظة المنصورة، الذي توفي إثر سقوطه من على السقالة مما أدى إلى نزيف في المخ ثم الوفاة، وجمعة فتحي عبد اللطيف، من محافظة البحيرة، الذي توفي بسبب غرقه في أثناء الصيد.

كما وجه الوزير رسالة للعمالة غير المنتظمة فى مختلف أنحاء الجمهورية قائلاً: إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة في الرئيس السيسي هي التي توجه بتقديم الدعم لكل فئات المجتمع ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات.

وأوضح الوزير أن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أوالعجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم في مظلة الحماية التأمينية للدولة.

تلقى العاملين بالقوى العاملة جرعة أولى للقاح كورونا

وتفقد وزير القوى العاملة اليوم الأول من عملية تلقى العاملين بوزارة القوي العاملة للجرعة الأولى من لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي تستمر لمدة 3 أيام بمقر الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأعلن بدء فعاليات الدورة الثانية التدريبية للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، موضحا أنه سيتم التدريب علي أربعة أقسام هي: الطهي والمطبخ، والتحضير والمشروبات ، والاستقبال ، وخدمة الغرف والمغسلة، مشيرا إلى أن الجانب العملي يمثل 80% والنظري الذي يمثل 20%، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP و منتجع الهيلتون بالأقصر.

ومن جانبه قال الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوي العاملة بسوهاج: إن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة ، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ويشترط في المتقدم: الحصول علي مؤهل عالي أو متوسط، وحسن المظهر، واجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد عن 30 سنة، والأوراق المطلوبة للتقديم: صورتين من بطاقة الرقم القومي ، و صورتين من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض، وبرنت تأميني، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد «كعب عمل»، وسيرة ذاتية للمتقدم.

تعيين 8 آلاف و 898 شابا فى 6 محافظات

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 8 آلاف و 898 شابا في 6 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات الإسكندرية ، والبحيرة ، والجيزة ، والفيوم ، وأسوان ، والدقهلية، بلغت 21 مليون، و 439 ألفاً و 691 جنيه، والتفتيش على 2218 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 7416 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 7416 عاملا.

تحويل القائمة الـ46 من مستحقات 340 عامل مصرى بالأردن

كما أعلن وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 46 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 340 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت 391 ألفاً و 893 دولاراً، أى ما يعادل 6 ملايين و130 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

كما حصول مكتب التمثيل العمالي، على مستحقات مواطن متوفى لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي للورثة 3 آلاف و84 جنيها شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالي 2563 دولارا، أي ما يعادل 40 ألفاً و91 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المتوفى «محمد.ع.أ»، وذلك للحصول على المستحقات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردني، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

كما نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالسعودية، في الحصول علي المستحقات المالية لـ18 مواطناً مصرياً من العاملين السابقين بإحدى المؤسسات العاملة فى مجال المقاولات والمتواجدين حالياً بمصر، ومستحقات طبيب بشرى كان يعمل بإحدى بمستشفى الدمام المركزي بالرياض، ووافته المنية وهو علي رأس العمل، حيث بلغ إجمالي المستحقات 399 ألفا و558 ريال سعودي، أي ما يعادل مليون و 579 ألفا و592 جنيها مصريا تقريبا.

متابعة مستحقات 18 مصرياً غادروا السعودية

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات 18 مواطناً مصرياً غادروا السعودية، وكانوا يعملون في أحدي شركات المقاولات ، وكلف المكتب بمتابعة مستحقات الطبيب المصري المتوفي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

الحصول علي مستحقات 4 عمال مصريين بميلانو

كما استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بميلانو - إيطاليا، في الحصول علي المستحقات المالية لـ4 عمال مصريين يعملون في مجال التشييد والبناء ، حيث بلغ إجمالي المستحقات 8 ألاف و200 يورو، أي ما يعادل و160 ألف جنيه مصري تقريبا.

وتلقى وزير القوى العاملة تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت- لبنان، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شيرين سيد عبد الجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى بشأن تم تمديد دفع الرسوم في وزارة العمل اللبنانية فيما يتعلق بتمديد المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون.

وكشفت الملحق العمالي عن أن وزيرة العمل لميا يمّين، أصدرت تعميما يقضي بتمديد مهلة دفع رسوم إجازات العمل وبراءات الذمة التي تعتبر منتهية الصلاحية وتلك التي انتهت صلاحية إقامتها، وذلك حتى 31 ديسمبر المقبل.