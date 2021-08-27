«حياة كريمة».. 100 ألف طن مواد غذائية للأكثر احتياجا بجنوب سيناء

تعد مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس السيسي ذات تأثير قوي في دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا على أرض محافظة جنوب سيناء، خاصة في القرى والوديان والتجمعات البدوية .

تنفيذ المبادرة بجنوب سيناء على مدار 3 سنوات

وقال جبريل فتيح منسق عام حملة «حياة كريمة»، بجنوب سيناء، إن المبادرة يجري تنفيذها بجنوب سيناء على مدار 3 سنوات، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا داخل القرى والوديان والتجمعات البدوية، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي للمبادرة هو تقديم يد العون للمواطنين الأكثر احتياجًا مع التركيز على القرى والوديان والتجمعات الواقعة بالظهير الصحراوي لبعدها عن المدن والخدمات التي تقدم بها.

وأشاد بدور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في دعم المبادرة، وتوفير كافة إمكانيات المحافظة لتوصيل الدعم للمستحقين، بجانب تسهيل الإجراءات، وتذليل العقبات التي تواجه عمل القائمين على تنفيذ المبادرة.

المبادرة تقدم الدعم من خلال 3 محاور

وأكد منسق مبادرة «حياة كريمة»، في تصريح له اليوم الجمعة، أن المبادرة تقدم الدعم من خلال 3 محاور وهي «القوافل الطبية، والمساعدات الغذائية، وتوفير فرص عمل للشباب»، وجرى تطبيق محوري القوافل الطبية والمساعدات الغذائية، وجاري التنسيق لتطبيق محور توفير فرص العمل.

وأوضح أنه جرى تيسير أكثر من 300 قافلة طبية داخل المناطق الأكثر احتياجًا، وضمت هذه القوافل نخبة من الأطباء في كافة التخصصات، ومعمل تحاليل وصيداليات، لتقديم الكشف والعلاج بالمجان، إضافة إلى إجراء العمليات الجراحية بالمجان داخل أقرب المستشفيات لموقع المريض بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأضاف أنه جرى تقديم أكثر من 100 ألف طن من المساعدات الغذائية لنحو 30 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، بكافة القرى والوديان والتجمعات البدوية على مستوى المحافظة.

التنسيق لتفعيل المحور الثالث الخاص بتوفير فرص عمل

وأشار إلى أنه جاري التنسيق لتفعيل المحور الثالث الخاص بتوفير فرص عمل للشباب، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك بالتنسيق مع برنامج «مشروعك»، مع الحرص على تقديم أفكار لمشروعات الصغيرة تتناسب مع طبيعة الموقع الجغرافي للمكان الذي يعيش فيه المواطن، فالمناطق التي توجد على سواحل البحر، يجري توفير مراكب صيد لقاطنيها، والمناطق التي تعتمد على السياحية يجري دعمها بمشروعات تخدم هذا المجال وهكذا .