غدا السبت.. انقطاع المياه عن 21 منطقة في السادات وأشمون بالمنوفية

أعلنت محافظة المنوفية، عن خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لقطع المياه غداً السبت، عن 16 منطقة بمركز السادات من الساعة الثامنة صباحًا ويستمر حتي الساعة الثالثة عصرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المتأثرة هي: «منشية النور، والواعي، ومصطفي يونس، وتجمع بحر، والرحمة، وكفر داود الجديدة، واليافطة، وامام سور الدير، ودلتا مصر، والمعسكر، ونجع القاسي، والمنطقة الشرقية المنخفضة من نجع أبوعيسي، وجاكوبس، والخطاطبة البلد، وأبونشابة، والطرانة».

مواعيد قطع المياه في المنوفية

وأوضح البيان أن انقطاع المياه بمدينة السادات، يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا ويستمر حتي الساعة الثالثة عصرًا من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة .

قطع المياه 9 ساعات عن عدة مناطق بأشمون.

علي صعيد متصل، أعلنت محافظة المنوفية اليوم الجمعة، في بيان لها خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، والتي تفيد بقطع المياه أيام السبت الموافق 28 أغسطس الحالي، والاثنين 30 أغسطس، والثلاثاء 31 أغسطس، اعتباراً من الساعة 9 صباحًا وحتي الساعة 6 مساء عن بعض المناطق في أشمون.

وشملت قائمة المناطق التي سيتم قطع المياه عنها «شارع محسن حمد، شارع صلاح الدين، وعزبة الباشا، وعزبة النجار، ومنطقة عجمي شعير، معللة بأن سبب انقطاع المياه في هذه المناطق لوجود أعمال إحلال وتجديد بشارع صلاح الدين وشارع محسن حمد بمدينة أشمون وتستمر الأعمال لحين ربط الشوارع علي الخطوط الجديدة».

من جانبها، طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات، توفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة التي سيتم قطع المياه فيها لحين عودتها مرة أخري .