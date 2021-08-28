تحقيقات مقتل عجوز الدرب الأحمر: حفيده حرقه أثناء نومه لسرقة مدخراته

«كان معاه 6 آلاف جنيه، وكنت مزنوق فيهم ومحتاجهم»، بهذه الكلمات روى «حسن . س» 22 سنة، فى التحقيقات، تفاصيل قيامه بـ قتل مسن يدعى «عبد السميع. ا»، جد المتهم، داخل شقته فى منطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، حيث استعان بأحد أصدقائه ويدعى «عمرو» لمناقشة فكرة التخلص من العجوز بطعنه بالسكين وإلقاء جثته فى مقلب قمامة، لكن تلك الفكرة رفضها الحفيد بعد أن أخبر صديقه أن أغلب الجرائم التى تحدث بذات الطريقة تنتهى المباحث بكشف ملابساتها، واستمر الصديقان فى مناقشة عدد من الطرق لتنفيذ جريمتهما حتى يكونا فى مأمن ولا تصل إليهما الشرطة، واتفقا على قتل الضحية خنقاً وإشعال النيران فى الجثة حتى تضيع معالمها بعد أن تلتهم النيران محتويات الشقة.

المتهم: قلت له هبات عندك

وفقا لما ورد فى التحقيقات التي جرت في الواقعة خلال شهر فبراير الماضي، فقد توجه المتهم مع صديقه فى ساعة متأخرة من الليل إلى شقة جده، وقام بفتح باب الشقة لـ سرقة العجوز، وعقب دخولهما شعر المجنى عليه بحركتهما داخل الشقة، فاستيقظ من نومه لينادى بصوته «مين اللى موجود بره، أنت هنا يا حسن؟»، فيرد عليه «أيوه يا جدى أنا كنت متأخر فى الشغل وقلت أعدى عليك، أبات عندك عشان الوقت اتأخر»، فيرد عليه: «طيب يا حبيبى».

حرقا الجد أثناء نومه

جلس المتهمان على مقعدين خشبيين فى صالة الشقة للحظات، وقال «حسن» لصديقه: «هدخل أعمل كبايتين شاى يا عمرو، هات الولاعة بتاعتك عشان نسيت الولاعة بتاعتى عندك فى الشقة»، وبعد إعداد الشاى دار بينهما حوار بصوت منخفض عن مكان الصندوق الخشبى الذى يضع فيه المجنى عليه نقوده، وقبل أن يستغرق المجنى عليه فى النوم انقض عليه الحفيد وخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، ثم أشعلا النار في الجثة.

سرقوا 6 آلاف جنيه

تمكن المتهمان من كسر الصندوق الخشبى الخاص بالضحية، بعد أن عثرا عليه داخل غرفة النوم، وعثرا بداخله على مبلغ 6 آلاف جنيه وبعض الأوراق الخاصة بمقهى يمتلكه المجنى عليه، ونجحا فى الهروب من المنزل، وتوجها إلى منزل المتهم الأول فى منطقة البساتين وقضيا تلك الليلة، وفى الصباح اشترى المتهم الثانى «عمرو» هاتفاً محمولاً بمبلغ 1600 جنيه من نصيبه، بينما اشترى المتهم الأول كمية من الحشيش، وقرر المتهمان أن يفترقا.

أحيل المتهمان عقب القبض عليهما للنيابة العامة، التى تولت الحقيق، وتمت محاكمتهما أمام محكمة جنايات القاهرة التى قضت فى جلستها امس الأول بإعدامهما شنقا