المتهم الثالث بواقعة «فتاة المول» ينفي مشاركته في الجريمة: سبتهم قبل ما تموت

لا تزال اعترافات المتهمين بقتل فتاة كفر الدوار تتوالى أمام النيابة العامة، فقد بدأ «محمد ع. ج»، المهتم الثالت في القضية، اعترافاته أمام النيابة، بنفي مشاركته في ارتكاب الجريمة، حيث ذكر أنه تركهم قبل وفاة المجني عليها.

ولا تزال قضية الفتاة «ضحية الغدر»، تشغل الشارع البحراوي، حيث يترقب الجميع كل ما هو جديد حولها، كما لا يزال الحزن يخيم على أهالي البحيرة، عقب نبأ وفاة فتاة العمل الخيري بكفر الدوار، بحسب وصفهم.

المتهم: نجلاء رفضت تشرب العصير المخدر فترددت في الاشتراك معهم

وأضاف المتهم الثالث في التحقيقات أن «مصطفى تلقى اتصالا من نورهان أخبرته بأن المجني عليها رفضت تناول العصير، الأمر الذي جعله يتردد في الاشتراك معهما، إلا أنه أقنعه بأن دوره سيقتصر على وقوفه أمام الباب أثناء التنفيذ».

وأكد المتهم «محمد» أنه لم يعقد النية على قتل المجني عليها، مشيرا إلى أن مصطفى اصطحبه للعيادة التي تعمل بها «نجلاء» حيث قام الأخير بكتم أنفاسها فور دخوله.

وتابع أن مصطفى ظل كاتما أنفاس المجني عليها، حيث حاول وضع اللاصق على فمها، إلا أنها أحدثت به جروحا على جانبي رقبته، وفي هذا الوقت أصابه الخوف وفر هاربا قبل وفاتها.

ساعدت نورهان مقابل 500 جنيه

وأشار إلى أنهم اتفقوا على مساعدة نورهان في استرداد متعلقاتها من المجني عليها دون قتلها، مقابل حصوله على مبلغ 500 جنيه، مضيفا أنه علم بتفاصيل التنفيذ يوم الأحد، قبل الواقعة بيومين، إلا أنه لم يتطرقوا للحديث كثيرا عنها، فلم يعِ أنهم سيتخلصون منها.