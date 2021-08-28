«كيا» تعلن وصول الجيل الجديد من «سورنيتو» 2022

أعلنت شركة كيا، وصول الجيل الجديد من سيارة سورينتو الرياضية متعددة الاستخدامات SUV بالنسبة لطراز عام 2022.

وأشارت الشركة إلى أن سورينتو PHEV التي تم طرحها حديثًا، تنضم إلى المتغيرات التي تعمل بالغاز والهجين، إضافة لنظام الدفع الرباعي لسيارة سورينتو هايبرد، مع عجلات قياس 19 بوصة.

مقاعد خلفية قياسية قابلة للتدفئة

كما حصلت بعض فئات سيارة سورينتو، على مقاعد بذاكرة قياسية مع مزيد من قابلية الضبط، وأيضًا على مقاعد خلفية قياسية قابلة للتدفئة.

أصبحت الشاشة التي تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة المزودة بنظام ملاحة وتقنية المعلومات قياسية في جميع الطرازات.

وتأتي السيارة بثلاثة خيارات من المحركات الأول بسعة 2.5 لتر GDI، مزود بأربع أسطوانات، يولد قوة 91 حصانًا و181 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

والنسخة الثانية مزودة بمحرك سعة 2.5 لتر GDI 4 أسطوانات، توربيني يولد قوة 281 حصانا وعزم دوران 311 نيوتن متر؛ ومتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 8 سرعات.

والنسخة الثالثة مزودة بمحرك 1.6 لتر GDI 4 سلندر محرك توربو هجين / 44 كيلو وات227 حصان ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

نظام تجنب الاصطدام في النقطة العمياء

أما بالنسبة لمميزات السلامة والأمان فتأتي السيارة مزودة بنظام تجنب الاصطدام في النقطة العمياء، ومتوفرة نظام تحذير السائق، وساعد القيادة على الطريق السريع، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام المساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي، ونظام المساعدة على متابعة المسار، وتنبيه مغادرة المركبة للحارة، ومثبت السرعة الذكي القائم على الملاحة، ونظام المساعدة على تجنب الاصطدام عند الوقوف، ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي، ونظام المساعدة على الخروج الآمن .

تنتج شركة كيا العديد من طرزات الهايبرد، وتسعى دائما إلى تقديم حلول للنقل المستدام، وتطوير السيارات الكهربائية استنادا لخطة الشركة في التحول للسيارات الكهربائية في المستقبل.