أزمة بين بدرية طلبة وشقيقها: «أنت ميتة بالنسبة لي»

أزمة جديدة تواجه الفنانة بدرية طلبة بعد ساعات من إعلانها الاحتفال بعقد قران ابنة شقيقها المتوفى، ليخرج شقيقها عن صمته ويتهمها بتزييف وفاته عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، بسبب رفضه حضور عقر قران ابنته.

وقال وليد طلبة في منشور عبر حسابه على «فيس بوك»، «أختي الفنانة بدرية طلبة منزلة نعي أني توفيت.. عشان رفضت أروح كتب كتاب بنتي النهاردة، طلعوا عليا إشاعة الموت، وانتظروا أحلى مفاجآت مني ياللي المفترض كنتوا أخواتي ومن بطن واحدة.. انتوا اللي بدأتوا الحرب معايا».

وطلب عدد من أفراد العائلة من شقيق الفنانة بدرية طلبة مسح المنشور وعدم عرض مشاكل العائلة على منصات التواصل الاجتماعي، ليرد وليد: «هو ينفع أب يتعزم على كتب كتاب بنته قبله بساعات، وعشان رفضت أروح يبقى أنا اللي بدأت، أنا لو كنت اتقدرت من قبل ما تتخطب كان زماني حاضر».

شقيق بدرية طلبة: «أنت ميتة بالنسبالي من زمان»

وذكر وليد طلبة أن هناك خلافات عائلية بينه وبين عائلته منذ عامين، موضحا: «أنتوا كلكم ميتين بالنسبالي من سنتين لما سبتوا البيت ونزلتوا الساعة 2 بليل، وجايين دلوقتي تحتاجولي في كتب الكتاب، أنا ماليش عيال واللي يعلقوا على إشاعة موت أبوهم وأنا على وش الدنيا، وأنت يا فنانة بدرية ميتة بالنسبالي من زمان، وإن شاء الله اللي قولتيه عليا بالكدب هيتقال على جوزك يوم فرح بنتك بالصدق».

ونشرت الفنانة بدرية طلبة صورة تجمعها بابنة شقيقها عبر حسابها على «فيس بوك»، تهنئها فيها بعقد قرانها، قائلة: «كبرتي يا قلب عمتو.. بنت أخويا رحمة الله عليه وكتب كتابها النهاردة ربنا يخليلك أعمالمك وخلانك الرجالة المحترمين سندك وضهرك، ويرحم أبوكي برحمته الواسعة»، وتابعت: «أدعو لمريم ربنا يتمم لها فرحها وأشوفها أسعد البنات في بيتها، الزفاف 4 سبتمبر عقبال عندكم».