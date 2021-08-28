مدمن الاستروكس الهارب عكس الاتجاه على الدائري: كنت خايف من كمين الشرطة

استدعت جهات التحقيق، مدمن الاستروكس الهارب بسيارته عكس الاتجاه على الطريق الدائري، لجلسة تحقيق جديدة صباح اليوم، بعد عرضه على قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة لتجديد حبسه 15 يومًا، بتهم حيازة المخدرات والسير عكس الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وخضع المتهم لجلسة تحقيق جديدة استمرت 3 ساعات، واجهته فيها النيابة بأدلة الاتهام، وهي تحريات المباحث التي أكدت تجارته في المخدرات.

المتهم يعترف بتجارة الأقراص المخدرة

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم اعترف بتجارته للأقراص المخدرة وبرر هروبه عكس الاتجاه على الطريق الدائري، قائلًا: «كنت خايف من كمين الشرطة على الدائري، عشان كده أول ما لقيت الكمين قدامي على بعد 50 متر لفيت العربية وهربت».

ولفت المتهم أنه ظل يقود سيارته بسرعة، من أجل النزول من أقرب «نزلة» من على الدائري، لكنه فوجئ بمطاردة الشرطة له قبل نزلة البساتين، مشيرًا إلى أنه اضطر للوقوف بسيارته بعد أن وجد أغلب السيارات متكدسة أمامه.

100 قرص مخدر

وأضافت تحريات المباحث، أن الشاب الهارب عكس الاتجاه بسيارته على الطريق الدائري، يتاجر في الأقراص المخدرة وعثر معه على أكثر من 100 قرص مخدر، وأنه كان يسير بسيارة نقل تحمل أجولة من الدقيق، وعقب تأكده من قيام الكمين الأمني بمباشرة مهام عمله وتفتيش السيارات التي تسير أمامه، خشي من القبض عليه وقام «بلف» سيارته على الطريق الدائري، وفر هاربًا عكس الاتجاه، وعندما انتبهت إليه الشرطة طاردته وألقت القبض عليه.

مطاردة على الدائري

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على شاب هارب بسيارته عكس الاتجاه على الطريق الدائري قبل 3 أيام، ورصد عدد من المارة تلك الواقعة بالفيديو، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.