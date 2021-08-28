استرداد قطعة أرض مساحتها 37 فدانا من غير الجادين في وادي النطرون

تمكنت لجنة لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، من استرداد قطعة أرض زراعية بمنطقة قرية بني سلامة، بمساحة إجمالية بلغت 36 فدانا و18 قيراطا من غير الجادين.

استرداد أراضي الدولة من غير الجادين

وتمكنت اللجنة من استرداد قطعة أرض زراعية بمنطقة قرية بني سلامة بمساحة اجمالية بلغت 36 فدانا و18 قيراطا من غير الجادين، واتخذت الإجراءات القانونية ووضعت لافتة مدون بها «أرض مستردة أملاك دولة» على الأرض.

محافظ البحيرة يؤكد استرداد أراضي الدولة من غير الجادين

من جانبه، أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، في بيان صحفي، أن هناك حرص في التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة، وسحب الأراضى من غير الجادين منهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

كما أكد «آمنة»، استمرار هذه الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

استرداد قطعة أرض بمساحة 19 فدان

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون الأسبوع الماضي حملة، برئاسة اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين.

ونجحت اللجنة في استرداد قطعتي أرض زراعية بمنطقة العلميين في قرية كفر داود بمساحة اجمالية 19 فدانا و18 قيراطا من غير الجادين، واتخذت الإجراءات القانونية حيال ذلك.