بدرية طلبة عن اتهامها باختلاق وفاة شقيقها: هقاطع اللي هيتكلم في الموضوع

رفضت الفنانة بدرية طلبة التعليق على أزمة شقيقها الأخيرة، وطالبت في تصريح لـ«الوطن»، بعدم الانسياق وراء منشوراته عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد وسائل الإعلام التي تتناول هذا الموضوع وستقطع التعامل معها.

بدرية طلبة تطلب من وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء منشورات شقيقها

وتعود الواقعة إلى احتفال الفنانة بدرية طلبة بعقد قران ابنة شقيقها المتوفى عبر حسابه على «فيس بوك»، مساء أمس، حيث نشرت صورة تجمعها بابنة شقيقها عبر حسابها على «فيس بوك»، تهنئها فيها بعقد قرانها، قائلة: «كبرتي يا قلب عمتو.. بنت أخويا رحمة الله عليه وكتب كتابها النهاردة»، وتابعت: «ادعوا لمريم ربنا يتمم لها فرحها وأشوفها أسعد البنات في بيتها، الزفاف 4 سبتمبر عقبال عندكم».

ولكن بعد ساعات نشر شقيق بدرية طلبة ويدعى «وليد» بوست عبر حسابه يؤكد فيه أنه ما زال حيا، وألقى باللوم على شقيقته وعائلته على نشر شائعة وفاته بسبب رفضه حضور عقد قران ابنته بسبب مشكلات عائلية، قائلا: «أختي الفنانة بدرية طلبة منزّلة نعي إني توفيت.. عشان رفضت أروح كتب كتاب بنتي النهاردة، طلعوا عليا إشاعة الموت، وانتظروا أحلى مفاجآت مني ياللي المفترض كنتو إخواتي ومن بطن واحدة.. انتو اللي بدأتوا الحرب معايا».

عائلة بدرية طلبة تطلب من شقيقها حذف منشوره على «فيس بوك»: أمور شخصية

وطالب أفراد العائلة من وليد شقيق الفنانة بدرية طلبة حذف المنشور باعتبار أن منصات التواصل الاجتماعي ليست مناسبة لمناقشة الأمور العائلية الخاصة، وعلق أحد أفراد العائلة على منشوره قائلا: «أنت خذلت العيلة كلها بعدم حضورك كتب كتاب بنتك الوحيدة، بعد ما مد أخواتك أيديهم للصلح معك، يا ريت كفاية كلام أنت عايز توضح للناس أنك ضحية ومجني عليك».

وتابع : «الفيس بوك مش بيحل مشاكل عائلية أنما تحل الأمور بالحوار العقلاني».