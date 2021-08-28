إخماد حريق في 4 منازل ببني سويف دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم السبت، من السيطرة على حريق، شب في 4 منازل بقرية «سنور»، التابعة لدائرة مركز بني سويف، مما أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية وأثاث بعض المنازل، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

بلاغ بنشوب حريق في قرية سنور

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في منزل، وامتداده إلى عدد من المنازل المجاورة بقرية «سنور»، التابعة لدائرة مركز بني سويف، حيث وجه مدير الأمن بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

3 سيارات اطفاء لإخماد الحريق

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف، إلى موقع الحريق على رأس 3 سيارات إطفاء، وتمكنت من إخماد الحريق بالتعاون مع الأهالي، قبل امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، دون حدوث خسائر أو لإصابات بشرية.

وتبين من الفحص والمعاينة المبدئية، نشوب الحريق في أحد المنازل، وامتداد النيران إلى 3 منازل مجاورة، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بشرية، وانحصرت التلفيات في نفوق 10 رؤوس غنم وماعز، واحتراق كمية من البوص.

كما تبين من الفحص وبسؤال أصحاب المنازل المتضررة، أنهم فوجئوا باشتعال النيران في المنزل الأول، وامتدادها إلى باقي المنازل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، حيث طلبت تحريات المباحث، وانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.