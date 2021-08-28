بواليا ينهي إجراءات انتقاله إلى الدوري التركي

أنهى والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراءات انتقاله إلى فريق نادي ملاتيا سبور التركي، بعد اتفاقه مع النادي على الراتب الذي سيحصل اللاعب عليه طوال الموسم المقبل، وهي مدة إعارة اللاعب.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت» أن والتر بواليا أنهى إجراءات انتقاله إلى الدوري التركي مقابل 300 ألف دولار، ومن المقرر أن يتسلم اللاعب التأشيرة الخاصة بسفره إلى تركيا خلال الساعات المقبلة، على أن يسافر اللاعب بعدها مباشرة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا