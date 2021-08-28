245 طالباً تقدموا لاختبار قدرات التربية النوعية بجامعة سوهاج

أنهت كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج فعاليات اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكلية، بقسمي التربية الموسيقية والتربية الفنية، وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، أن تسجيل اختبارات القدرات بالكلية استمر لمدة 13 يوماً على التوالي، وتقدم لها 245 طالباً، وأشرف عليها الدكتورة زينب محمود الشريف، القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة لمياء شعبان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ووجه «عبد الخالق» خالص الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وجميع القائمين على إجراء اختبارات القدرات، وذلك لحسن انتظام تسجيل وتطبيق الاختبارات بشكل سليم، مع مراعاة الحفاظ على صحة وسلامة المتقدمين والمشاركين بالاختبارات، من خلال اتباع القواعد الاحترازية والوقائية لمنع العدوي بفيروس كورونا.

وقالت الدكتورة زينب محمود إنه من شروط النجاح في اختبارات القدرات، هو حصول الطالب على نسبة 70% من إجمالي درجات جميع الاختبارات، كشرط أساسي لنجاح الطالب وحصوله على لائق، مشيرةً إلى أن اختبارات القدرات تم تطبيقها مع مراعاة المسافات الآمنة، وإجراءات التباعد الإجتماعي داخل قاعات الامتحانات، بالإضافة إلى توفير كاشف حراري على بوابات الجامعة، لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول، إلى جانب الالتزام التام بارتداء الطلاب للكمامات أثناء الامتحان.

وأوضحت عميد الكلية أن اختبارات القدرات لـقسم التربية الموسيقية كانت كالأتي: سماع 65 درجة، وتقييم الاختبار السماعي، واختبار معلومات عامة 35 درجة، أما اختبارات القدرات الخاصة بقسم التربية الفنية شملت اختبار معلومات عامة 30 درجة، واختبار رسم 40 درجة، واختبار تصميم 30 درجة.

وضمت لجنة اختبارات القدرات بالكلية كلاً من الدكتور حمدي عبد الرحيم، رئيس كنترول التربية الفنية، والدكتورة هبة عبد المحسن، رئيس كنترول التربية الموسيقية، والدكتورة هند الشمندي، أمين الكلية، ومصعب صبري، منسق الاختبارات.