مدير المعهد الصحي للقوات المسلحة يوضح شروط الالتحاق

أوضح العميد أركان حرب أمير جودة، مدير المعهد الصحي للقوات المسلحة «ذكور»، شروط الالتحاق بالمعهد لخريجي الثانوية العامة، موضحًا أنهم قاموا بتوفير أكثر من منفذ لبيع ملفات التقدم في مختلف المحافظات، وكل الإجراءات تتم في حيادية وشفافية تامة، ولا يوجد أي نوع من أنواع الوساطة، وذلك خلال حواره في برنامج «درع الوطن»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

شروط الالتحاق بالمعهد الصحي للقوات المسلحة «ذكور»

1- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية شعبة العلمي علوم.

2- أن يكون حاصلا على 60% من المجموع العام بالثانوية العامة.

3- أن يكون حاصل 70% من مجموع اللغة الإنجليزية.

4- أن يكون من أبوين مصريين، وحسن السير والسلوك.

5- اجتياز الاختبارات وهو اختبار الكشف الطبي واللياقة البدنية ثم اللياقة النفسية ثم اختبار اللغة الإنجليزية وأخيرا اختبار كشف الهيئة.

6- الاختبار الطبي للمتقدمين يتم في المدرسة الفنية بكوبري القبة.

7- يجرى اختبار اللياقة البدنية في المدرسة العسكرية الرياضية بالهايكستب.

8- يجرى اختبار اللغة الإنجليزية في معهد القوات المسلحة.

رسالة من مدير المعهد الصحي للقوات المسلحة للراغبين في الالتحاق به

وأشار مدير المعهد الصحي للقوات المسلحة «ذكور»، إلى أن الطالب عندما يلتحق بالمعهد الصحي للقوات المسلحة يحصل على دبلوم صحي بعد دراسة لمدة عامين، ويتم تحويله من فرد مدني إلى فرد مقاتل داخل منظومة القوات المسلحة، ويتم تأهيله بدنيا ونفسيا، موجها رسالة للراغبين: «إجتهد إبذل أقصى جهد، شرف لكل طالب الالتحاق بالمنظومة الصحية للقوات المسلحة».