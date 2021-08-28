«خد الفلوس وطار».. نصاب يوهم والد طالبة ثانوية بتغيير نتائجها بـ1500 جنيه

لم يصدق عمرو أحمد، والد طالبة بالثانوية العامة، حصولها على مجموع 35%، رغم أنها كانت من الأوائل على مدرستها في العامين السابقين، الأمر الذي جعله يلجأ لأحد الأشخاص، يطلق عليه «دكتور التسريبات»، لتغيير نتائج الثانوية العامة لابنته، مقابل مبلغ 1500 جنيه، دون انتظار نتيجة التظلمات الرسمية، لكنه نصب عليه بعد حصوله على المبلغ، وبالطبع لم تتغير النتيجة.

وقال والد الطالبة: «بنتي كانت من الأوائل على مدرستها في آخر سنتين، لكنها حصلت على مجموع 35% في الصف الثالث الثانوي، وبعدها قيل لي إن هناك بعض الأشخاص لهم علاقة بعاملين في الكنترول ويمكنهم تعديل أي نتيجة».

حصل على المبلغ ولم ينفذ وعده

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»: «كان من المفترض أن يقوم بتعديل نتيجة 5 مواد مقابل الحصول على 1500 جنيه، لكنه حصل على المبلغ لكنه لم يعدل النتيجة».

وتابع: «لكي يحصل على المقابل المادي أرسل لي صورة ضوئية لما زعم بأنه تعديل لنتيجة ابنتي»، لترد عليه الإعلامية عزة مصطفى، قائلة: «بعض الجرائم بنكون شركاء فيها.. كنت هتبقى سعيد لما بنتك تنجح بالتزوير؟».

والد الطالبة: مش هبقى سعيد لما بنتي تنجح بالتزوير

ورد عليها والد الطالبة قائلًا: «أكيد مش هابقى سعيد، لكن لما بنتي تتظلم بالطريقة دي إيه الحل؟ عملت تظلم وشكوى في مجلس الوزراء ومجاليش الرد حتى الآن».

وتعتبر أخبار نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021، من أهم الملفات التي شهدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الساعات القليلة الماضية، حيث إنها المحطة الأخيرة التي ينتظرها طلاب الصف الثالث الثانوي الذين يشكون في مجموعهم.

ويأمل الطلاب أن يكون لهم حظا كبيرا من الدرجات، التي منعت عددا منهم من التنسيق بالمرحلة الأولى للجامعات رغم انخفاض حده الأدنى.