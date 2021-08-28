الاتحاد الدولي للدراجات يشيد بالإجراءات الاحترازية لبطولة العالم بمصر

استقبل الدكتور وجيه عزام، رئيس رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات، ونائب رئيس الاتحاد، الدكتور إجزافي بيجارد المدير الطبي للاتحاد الدولي للدراجات، والذي وصل القاهرة قبل ساعات ضمن وفد الاتحاد الدولي لمتابعة التحضيرات الخاصة بالبطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اللجنة الطبية الدولية تستعرض ملف الاجراءات الاحترازية بالكامل

وأشاد «بيجارد» بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها مصر من أجل مجابهة فيروس كورونا في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع الدكتور مجدي الصباغ رئيس لجنة «كوفيد 19» باللجنة المنظمة للبطولة.

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي الصباغ، رئيس لجنة «كوفيد 19» ببطولة العالم للدراجات، أن «بيجارد» اطلع خلال الاجتماع على كل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور وجيه عزام، والتي يتم تطبيقها تحت إشراف وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة.

وأضاف «الصباغ»، أن «بيجارد» أبدى إعجابه بالإجراءات والنظام المتبع، والذي يُطبق بنفس المعايير التي طُبقت بأوليمبياد طوكيو.

إجراءات المسحات للفرق التي وصلت لقاهرة مساء اليوم

وشدد «الصباغ»، على أنه سيتم إجراء المسحات للفرق التي وصلت القاهرة مساء اليوم، على أن يبدأ من الغد إجراء المسحة مرتين يوميا صباحاً ومساء لمن يصل تباعاً، وسيتم إجراء المسحات للمشاركين كل 72 ساعة، وعمل مسحات حتى لمن يحمل شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا ومرت على جرعته الأخيرة 15 يوماً .

وتابع «الصباغ»، أنه سيتم إنشاء «جروب» على تطبيق «واتس آب» يضم الدكتور بيجارد ومسؤولي وزارة الصحة واللجنة العليا المنظمة للبطولة لتلقي نتائج المسحات وإبلاغ الفرق بها أولا بأول.

وكان وفد الاتحاد الدولي للدراجات قد وصل إلى القاهرة استعداداً لانطلاق بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، وضم الدكتور إجزافي بيجارد المدير الطبي للبطولة، وكيريل ترونتشي المندوب الفني للبطولة، ومونيا تورين، وجيل سوتر منسقي المضمار.

من جانبه، أكد الدكتور وجيه عزام، أن اللجنة المنظمة حريصة على الالتزام بكل تفاصيل الخطة الصحية التي وُضعت للبطولة، بما يوفر أعلى درجات الوقاية للمشاركين من خلال المتابعة الدورية، والتأكد دائمًا من تنفيذ الجميع للإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها للحد من انتشار فيروس كورونا.