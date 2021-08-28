صافي أرباح «فيصل الإسلامي» يتجاوز مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021

نجح بنك فيصل الإسلامى المصرى فى تحقيق أرباح قبل الضرائب بنحو 1.812 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021، محققاً معدل زيادة نسبته 34٫4%، مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، بينما بلغ صافى الربح بعد الضرائب نحو 1.017 مليار جنيه، مسجلاً ارتفاعاً بقيمة 225٫5 مليون جنيه، بنسبة نمو 28٫5% خلال الفترة.

وقال عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى، إن النتائج المحققة حتى نهاية يونيو 2021 تعكس قدرة البنك على مواصلة نمو أعماله فى ظل الأزمة الراهنة ونجاحه فى اتخاذ خطوات متسارعة لزيادة المنتجات والخدمات التى يتيحها لعملائه عبر القنوات الرقمية، مشيراً إلى أن حجم أعمال البنك بلغ 124٫6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مُحققاً زيادة قيمتها 7٫7 مليار جنيه، وبنسبة 6٫6% عن 2020.

وأشار إلى ارتفاع حجم الأوعية والشهادات الادخارية للعملاء إلى 103٫7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، بزيادة 6٫9 مليار جنيه عن ديسمبر الماضى، وبنسبة نمو 7٫1%، حيث تتوزع أرصدة هذا البند على أكثر من 1.8 مليون حساب يديرها البنك لصالح عملائه.

وكشف أن تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 1٫3 مليار جنيه فى نهاية النصف الأول من 2021، لافتاً إلى أن بنك فيصل كان من أوائل البنوك التى استعدت لمبادرة التمويل العقارى الأخيرة بفائدة 3%، حيث وافق البنك على تخصيص مبلغ مليار جنيه فى المرحلة الأولى يتم توجيهه لتمويل المستفيدين منها، وتوفير البرامج الآلية اللازمة لدعم سرعة تنفيذ المبادرة والإعلان عن شروطها والمستندات المطلوبة من العملاء على موقع البنك الإلكترونى وماكينات الصراف الآلى والصحف المحلية.

وذكر أن إجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار بالبنك سجلت 112٫2 مليار جنيه، بزيادة 6٫9 مليار جنيه، ومعدل نمو 6٫6%، كما ارتفعت أيضاً حقوق الملكية لتصل إلى 15٫1 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2021، حيث ساهمت الزيادة فى هذا البند فى دعم القاعدة الرأسمالية وتعزيز قدرة البنك على الالتزام بالمقررات الرقابية.

وحقق البنك إيرادات إجمالية خلال النصف الأول من عام 2021 مقدارها 5.225 مليار جنيه، مقابل 4٫523 مليار خلال ذات الفترة من العام السابق، بزيادة قيمتها 702 مليون جنيه، ومعدلها 15٫5%، كما بلغت أرصدة العوائد الموزعة على أصحاب الأوعية والشهادات الادخارية نحو 2٫566 مليار جنيه، مقابل 2٫491 مليار.

وفيما يخص التحول الرقمى بالبنك، أشار «أبوموسى» إلى اتخاذ البنك خطوات عدة نحو الشمول المالى والتحول الرقمى منها على سبيل المثال، إصدار المحفظة الإلكترونية «فيصل كاش» التى تتيح إمكانية دفع الفواتير المختلفة والشراء عن طريق الهاتف المحمول، وتحويل الأموال والسحب النقدى عبر منافذ «فورى»، وكذلك تحديث وتطوير خدمتى الإنترنت البنكى والمحمول البنكى، ليصل عدد المشتركين بتلك الخدمات إلى 87٫4 ألف عميل، و49٫6 ألف عميل على التوالى.

وعن مستوى الانتشار الجغرافى لوحدات البنك، نوه «أبوموسى» بأن شبكة فروع البنك وصلت إلى 38 فرعاً حالياً، ويستهدف البنك افتتاح 4 فروع جديدة بمدن الشيخ زايد والعاصمة الإدارية وشبين الكوم وبنى سويف للوصول إلى إجمالى عدد 42 فرعاً بنهاية العام الحالى، كما يمتلك البنك شبكة متطورة من ماكينات الصراف الآلى «ATM» تصل إلى 519 ماكينة، بينما بلغ إجمالى عدد بطاقات الفيزا إلكترون فى نهاية يونيو 2021 نحو 357 ألف بطاقة نشطة.