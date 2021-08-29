في شهر الاحتفال بأعياد ميلادهم.. تعرف على حظ مواليد العذراء وصفاتهم

يحتفي مواليد برج العذراء بأعياد ميلادهم خلال الفترة ما بين 21 أغسطس وحتى 20 سبتمبر، لذلك يتساءل الكثيرون منهم، عما تخبئه حركة الكواكب والنجوم لمواليد العذراء خلال تلك الفترة المميزة.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، في إطار الخدمات المتنوعة والمختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، حظ الأبراج لمواليد برج العذراء خلال فترة أعياد ميلادهم، وصفات أصحاب هذا البرج، وأبرز الأبراج التي يتوافقون معها، وذلك وفقًا لخبير الأبراج محمد صبحي، في السطور التالية..

صفات مواليد برج العذراء

وبحسب تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، قال خبير الأبراج محمد صبحي، إن برج العذراء من الأبراج الترابية يحكمه كوكب عطارد، ويمتاز مواليد هذا البرج بأنه من الأبراج العملية صاحبة فكر منطقي ونظرة عملية قوية، إلا أنه على مستوى الشراكة العاطفية تكون الأمور سيئة والأوضاع متقلبة.

وأوضح أن مواليد برج العذراء من الأشخاص الدراميين، الحساسين، فضلا عن المشاعر الجياشة عندما يميلون لشئ أو شخص ما، مما يجعلهم يبدون ثقالا، ويتسبب في انهيار علاقتهم بالآخرين، خاصة وأنهم يتميزون بالصراحة الشديدة، وحب النظام والترتيب، كما أنهم يفضلون الهدوء على التواجد في تجمعات أو حفلات صاخبة، لذلك يميل مواليد برج العذراء لصديق أو اثنين فقط للتقرب منهم، آما الآخرون فيفضل أن يكونوا على مسافة محايدة معهم، حتى يتبين مدى صدقهم.

وأكد أن من أسوأ الصفات التي يمتلكها مواليد برج العذراء، هي الانفعال الشديد على أقل الأشياء مما يؤثر على صحته بشكل كبير.

الأبراج التي تتوافق مع برج العذراء

وأوضح محمد صبحي أن مواليد برج العذراء يتوافقون مهنيا مع أبراج الجوزاء والحمل والدلو، وعاطفيا مع الحوت والقوس والجوزاء والثور.

حظ مواليد برج العذراء في فترة أعياد ميلادهم

أما توقعات حظ الأبراج لمواليد برج العذراء في فترة ميلادهم، قال «صبحي»، إن خلال هذا الشهر سيبدأ مواليد برج العذراء في مرحلة حل خلافات قديمة والوصول لحلول جذرية لأمور عالقة، فضلا عن عودة الراحة والاستقرار العاطفي بعد غياب.

وعلى الصعيد الصحي، يبدأ أصحاب برج العذراء في مرحلة تدهور نسبيًا، ناصحًا مواليد هذا البرج بضرورة الحفاظ على صحتهم بشكل كبير، والاهتمام بالتمارين الرياضية.