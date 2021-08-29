رئيس فرنسا يزور «مرقد الكاظم» شمال بغداد

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مرقد الإمام الكاظم، الواقع شمال العاصمة العراقية «بغداد»، ودخل الرئيس الفرنسي إلى المرقد، ذكرى مقتل الإمام الحسين، برفقة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واستضيف الرئيس الفرنسي، في الصحن الكاظمي، حيث مرقد الإمام موسى الكاظم وحفيده محمد الجواد، من أئمة الشيعة الـ12 من سلالة فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد.

المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: ليست هناك أوجه مقارنة بين بلادنا وأفغانستان

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أمس السبت، إن ما حدث في أفغانستان لن يحدث في العراق، معتبراً انه ليست هناك أوجه مقارنة بين البلدين.

وأضاف اللواء رسول، في مقابلة مع شبكة «رووداو» الإخبارية الكردية، أنه لا يمكن مقارنة العراق بأفغانستان، لوجود قوات مسلحة عراقية وبنفس الوقت يوجد شعب عراقي بكافة مكوناته وأطيافه داعم ومساند للمؤسسة العسكرية العراقية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف المتحدث العسكري، ان بلاده تراقب الوضع الأفغاني بدقة، ولديها تحليل لكل التحركات وما تقوم به حركة «طالبان»، مشيرا إلى أن العراق ي يعمل على الحفاظ على أراضيه ويضع الخطط الكفيلة بتأمين الحدود.

وأشار اللواء رسول، إلى أن مهمة القوات القتالية الأجنبية في العراق هي حماية لمستشارين في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي الموجودين في العراق.

وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، أن الاتفاق الذي تم نص على أنه سيكون هناك مستشارون من التحالف الدولي أو من القوات الأمريكية في العراق، وتابع اللواء رسول قائلا، إن «الأمريكيين يختصون بالتدريب والتسليح وتبادل المعلومات الاستخبارية، وفي بعض الأحيان بالضربات الجوية».

وتشهد أفغانستان فوضى عارمة إثر انسحاب القوات الأمريكية منها بموجب اتفاق أبرم بين حركة «طالبان» وواشنطن في فبراير 2020، ومع بدء القوات الأمريكية بالانسحاب، سيطر مقاتلو الحركة، على المدن الأفغانية وسط استسلام الجيش الأفغاني في بعض الأحيان وعدم قتاله، حتى وصولهم إلى العاصمة «كابول».