دجال حلوان المتهم بقتل «ليلى» في جلسة تعذيب: «الجن قالي بعشقها»

كلمات غير مفهومة ظل يرددها دجال حلوان أمام جهات التحقيق التي استدعته لجلسة تحقيق جديدة صباح اليوم، لمواجهته بأدلة اتهامه بقتل سيدة في منتصف العقد الثالث من عمرها أمام زوجها، بعد أن وثقها بالحبال واعتدى عليها بالضرب المبرح، زاعمًا استخراج جن سكن جسدها منذ سنوات بقوله: «كانت ملبوسة من جن سفلي وكان بيعشقها وقالي مش هخرج منها إلا مع خروج روحها»، موضحا أنه كان يستخدم أسلوب تخويف الجن من أجل إجباره على الخروج، فكان يضربها بالخرطوم زاعمًا أن الألم كان يشعر به الجن فقط.

جلسة تحقيق جديدة

3 ساعات قضاها دجال حلوان في جلسة تحقيق، واجهته النيابة فيها بتحريات المباحث التي أكدت أن المتهم كان يعتدي بالضرب على «ليلى»، 35 سنة، منذ أن قابلها في أول جلسة، مدعيًا أنها تعاني من مس شيطاني، وظل يضربها حتى ساءت حالتها الصحية خلال آخر الجلسة الثالثة والأخيرة، وعندما فقدت الوعي تركها على سريرها وأخبر أسرتها وتحديدًا زوجها بأنها مجهدة وتحتاج إلى وقت كاف من أجل الراحة، حتى اكتشف زوجها وفاتها بعد 20 دقيقة من هروب الدجال من المنزل، فأسرع بإبلاغ الشرطة بالواقعة.

مس شيطاني

وقال زوج المجني عليها أمام جهات التحقيق، إن دجال حلوان أقنعه أن زوجته تعاني من مس شيطاني وتحتاج إلى عدة جلسات علاج حتى تتعافى، لأنها لا تعاني من مرض عضوي، وأن الجن الذي يسكن جسدها من أخطر وأشد أنواع الجن، وهو الجن السفلي، فكان يستجيب لطلباته أملا في شفاء زوجته التي كانت تعاني من حالة اكتئاب شديدة وتدخل في نوبات صرع كثيرة، وكان يعرضها على الأطباء النفسيين لكن دون جدوى.

معالج روحاني

وأضاف زوج سيدة حلوان أمام جهات التحقيق، أنه اضطر للبحث عن معالج روحاني كما يسميه الناس، بعد أن أخبره عدد من أقاربه وأصدقائه بضرورة الذهاب إلى معالج بالقرآن حتى يتمكن من علاج زوجته، لكن الأمر انتهى بكارثة وقتل زوجته تحت وطأة التعذيب.