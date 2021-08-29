أسعار البيض مستقرة اليوم.. وطبق الأبيض بـ36 جنيها

استقرت أسعار البيض اليوم في مصر، والتي يتم تحديثها بشكل يومي، من خلال بورصة «الحمامي» التي تحدد الأسعار اليومية التي سيتمّ البيع والتعامل بها في المزارع للتجار والموزعين.

وتختلف أسعار البيض من يوم إلى آخر ومن مكان إلى أخر وكذلك من حيث النوع والجودة، ويشتهر السوق المحلي في مصر بثلاثة أنواع هي الأكثر استخدامًا وهي البيض الأبيض والأحمر والبلدي.

استقرار أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض استقرارا اليوم الأحد 29 أغسطس 2021، بعد أن شهدت ارتفعًا أمس الأول، على النحو التالي:

- أسعار طبق البيض الأبيض 36 جنيها.

- سعر طبق البيض الأحمر بـ 40 جنيها.

- سعر طبق البيض البلدي 51 جنيهًا.

ويدخل البيض ضمن المكونات الرئيسية في العديد من الوصفات المنزلية في المطبخ، كما أنه واحد من الأصناف الرئيسة التي يتم تقديمها يوميا في المنازل المصرية، وهو ما يجعل عدد كبير من المواطنين يبحثون عن أسعار البيض اليوم، كما يستخدم في إنتاج الكثير من الوصفات التي يتم تحضيرها للأطفال في وجبه الإفطار، حيث يزداد الطلب عليه خلال فترة الدراسة.

وبالرغم من وجود أنواع كثيرة من البيض في العالم، التي يتم تناولها مثل بيض النعام والسمان وغيرها، إلا أن الأكثر انتشارا وشهرة في السوق المصري، بيض الدواجن بأنواعه الثلاثة «الأبيض والأحمر والبلدي».