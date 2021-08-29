وظائف متاحة في 7 محافظات.. منها 20 مدرس لغة إنجليزية بالشرقية

قدم موقع «فرصنا» المعني بطرح وظائف شاغرة، للعمل في المحافظات كافة، عددا من المهن التي تناسب جميع التخصصات والمؤهلات الدراسية، فضلا عن أنها تغطي الكثير من مدن الجمهورية، تستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

وظيفة مهندس مكتب فني معماري

اسم الشركة: ارك فيجن.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: متوسطة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي «كلية الهندسة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة موظف أمن

اسم الشركة: أس بي للتجارة.

مقر العمل: دمياط الجديدة - دمياط.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: متوسطة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب عام

اسم الشركة: فروستي للصناعات الغذائية.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنوات الخبرة: سنتان - ‎5 سنوات.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي «كلية التجارة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس إنتاج

اسم الشركة: المؤسسة التجارية المتكاملة.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنوات الخبرة: 3 - ‎10 سنوات.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس كهرباء

اسم الشركة: لاشين بلاست.

مقر العمل: الخانكة - القليوبية.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنوات الخبرة: سنة - ‎5 سنوات.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي «كلية الهندسة - هندسة القوى والآلات الكهربية».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة صيادلة

المكان: صيدلية تامر.

مقر العمل: التجمع الأول - القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنوات الخبرة: سنة - ‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي «كلية الصيدلة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 4500 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب ضرائب

اسم الشركة: الشركة التجارية للاستثمار.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

سنين الخبرة: 3 - ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر وأنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي «كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة محاسبة

اسم الشركة: يثرب للإنشاءات.

مقر العمل: الزقازيق - الشرقية.

سنوات الخبرة: سنتان - ‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي «كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500 - 3000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب مالي

اسم الشركة: رغائب لإدارة المطاعم.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 15.

سنوات الخبرة: 4 - ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي «كلية التجارة - المالية».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس صيانة ميكانيكية

اسم الشركة: باور سيرفس بروجكت.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنوات الخبرة: سنة - ‎3 سنوات.

الجنس المطلوب: ذكر وأنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: عالي «كلية الهندسة - هندسة القوى الميكانيكية».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة أخصائي «سوشيال ميديا»

اسم الشركة: فواهكو فارمز.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنوات الخبرة: سنتان - ‎5 سنوات.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة ممرض/ ممرضة

المكان: مستشفى الوطني للعيون.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

سنوات الخبرة: سنة - ‎سنتان.

الجنس المطلوب: ذكر وأنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مسؤول مبيعات طبية

اسم الشركة: برفكت تارجت.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: متوسطة.

سنوات الخبرة: سنتان - ‎10 سنوات.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مدرسين لغة إنجليزية

اسم الشركة: مدارس الرؤية الجديدة للغات.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 20.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر وأنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 21 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 1500 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس/فني زراعي

اسم الشركة: مزرعة خالد محمد باشه.

مقر العمل: الإسماعلية - الإسماعيلية.

سنوات الخبرة: 4 على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات «فوق متوسط»، «دبلوم زراعي 5 سنوات».

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة محاسب عام

اسم الشركة: فودميل لتجارة وتوزيع المواد الغذائية.

مقر العمل: سيدي بشر - الإسكندرية.

سنوات الخبرة: 3 - ‎6 سنوات.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي «كلية التجارة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2000 - 3000 جنيه مصري .

وظيفة خدمة عملاء

اسم الشركة: سيليكت للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مقر العمل: لوران - الإسكندرية.

سنوات الخبرة: سنة - ‎سنتان.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 22 - 29 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500 جنيه مصري.