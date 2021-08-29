إيرادات ضعيفة لفيلم «200 جنيه» في الأسبوع الأول من عرضه

شهدت دور العرض إيرادات ضعيفة لـ فيلم «200 جنيه» في رابع يوم عرض، محققًا ما يقرب من 450 ألف جنيه أمس السبت، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أحداث فيلم «200 جنيه»

قصة العمل جديدة، ولم يتم تناولها من قبل، حيث تدور أحداث الفيلم، الذي طُرح يوم الأربعاء 25 أغسطس الجاري بالسينمات، حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، من خلال 8 قصص مختلفة ومتنوعة، حتى ينتهي الفيلم بتوضيح كل شخصية ماذا فعلت بـ 200 جنيه على مدار الأحداث.

ويعتبر «200 جنيه» التعاون الثالث بين هاني رمزي ونيللي كريم بعد فيلم غبي منه فيه عام 2004، وفيلم الرجل الغامض بسلامته عام 2010

أبطال فيلم «200 جنيه»

استطاع المخرج محمد أمين أن يجمع بين عدد من النجوم بالوسط الفني، منهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، وغيرهم.

والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي فيردي لمحمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي.