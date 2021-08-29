تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة للمخلفات الصلبة بعرب العوامر في أسيوط

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تخصيص قطعة أرض مساحتها فدان و3 قراريط و22 سهما بناحية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، لإقامة محطة وسيطة للمخلفات الصلبة، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة بسرعة تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مدافن صحية ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.

كان محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا بتعديل المادة الأولى من قرار المحافظة رقم 922 لسنة 2007 باستقطاع مساحة فدان و3 قراريط و22 سهما لإقامة محطة وسيطة عليها بناحية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، للنهوض بمنظومة النظافة، لما سيكون لإنشاء هذه المحطة من أثر كبير على رفع كفاءة عمليات نقل المخلفات وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتماماً برفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات وإعادة تدويرها من خلال التوسع في إقامة محطات وسيطة لرفع نسبة التخلص الآمن من القمامة بالمحافظة، إضافة إلى القضاء على مشكلة التراكمات بالوحدات المحلية، عن طريق إنشاء محطات وسيطة يكون دورها استقبال المخلفات الصلبة ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي منها.

إنشاء 4 محطات وسيطة في أسيوط

وأوضح اللواء عصام سعد، أن المحافظة تهدف إلى إنشاء 4 محطات وسيطة بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة على مساحة 50 فدانا، بطاقة إنتاجية 330 طنا في اليوم، وذلك وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجيا الحديثة والمعايير الأوروبية، وإقامة مدفن على مساحة 20 فدانا ضمن مشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي.