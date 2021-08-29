بيراميدز يجدد مفاوضاته لضم عمار حمدي

جددت إدارة نادي بيراميدز، مفاوضاتها مع عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للحصول على خدماته بداية من الموسم الكروي الجديد 2022، بعد انتهاء فترة إعارته إلى نادي الاتحاد السكندري، حيث تواصل أحد مسؤولي بيراميدز مع عمار حمدي خلال الأيام الماضية، من أجل استطلاع رأيه في ارتداء قميص النادي السماوي بداية الموسم الكروي الجديد.

وعلم «الوطن سبورت» أن عمار حمدي، طلب من مسؤولي بيراميدز، التواصل مع مسؤولي الأهلي، لتقديم عرض رسمي، ومن ثم معرفة رأي النادي، مبديًا ترحيبه بالانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز حال موافقة الأهلي على رحيله في الأيام المقبلة.

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