تنسيق كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف 2021.. المصروفات «11 ألف جنيه»

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة، بعد إعلان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات الحكومية 2021، وتنسيق كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تنسيق كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية 2021 والمصروفات المطلوبة للالتحاق بالكلية، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها من الطلاب على مدار الساعة.

مصاريف كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية لعام 2021

ووفقا لمصروفات العام الدراسي السابق، تبلغ مصروفات هندسة الاتصالات والشبكات، والهندسة الطبية الحيوية، وهندسة التحكم الصناعي، نحو 10920 سنويا.

تنسيق كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية لعام 2021

أما عن تنسيق كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف هذا العام فسجل 340 درجة.

عنوان كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية

ووفقا لجامعة المنوفية، تقع كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف تقع في شارع المستشفى، وتفتح الكلية أبوابها حتى الساعة السادسة مساء، ويستطيع الطلاب الاستفسار من خلال رقم الهاتف: 048 3661517.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية لعام 2021

وعن الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، فهي كما يلي:

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- أصل شهادة الميلاد.

- 10 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

- دفع المصاريف اللازمة.

- اجتياز اختبار القدرات.

- توقيع الكشف الطبي وتقديم نموذج الكشف الطبي معتمد من الإدارة الطبية بالجامعة.

- تقديم الأوراق السابق ذكرها في دوسيه يحافظ عليها ويسلمها للجامعة.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كشف في تصريحات له في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية 2021، عن أنّ الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة هو أقل من 80%، وتوجد أماكن شاغرة بكليات الهندسة على مستوى الجامعات المصرية لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق.