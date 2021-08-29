«تجارة» الزقازيق تعلن تنسيق 2021.. تعرف على الشروط ومميزات الكلية

أعلنت جامعة الزقازيق الحدل الأدنى لـ تنسيق كلية تجارة الزقازيق ، حيث تستعد الكلية لاستقبال أوراق الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة «علمي علوم» الراغبين في الالتحاق بالكلية التي تطمح إلى مواكبة التطورات، بحيث يتم إعداد وتأهيل خريج مؤهل ومعد إعدادا جيدا ومتميزا، لتتاح له فرص المنافسة العالمية والإقليمية والمحلية للحصول على فرص للعمل والدراسة في مجال الأعمال والتجارة.

تنسيق كلية تجارة الزقازيق 2021

وأعلنت وزارة التعليم العالي، أن تنسيق كلية تجارة الزقازيق هو 289 درجة. وأوضحت جامعة الزقازيق أن الأوراق المطلوبة للتقديم هي: شهادة الثانوية العامة وصورة منها، وشهادة الميلاد رقم قومي، وصورة منها، و6 صور شخصية، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة من بطاقة الترشيح، والمصروفات الجامعية المقررة، ويضاف للذكور نموذج 2 جند، وطباعة استمارة كشف طبي من موقع جامعة الزقازيق على الإنترنت.

تنسيق كلية تجارة الزقازيق 2021.. نبذة عن الكلية

وتعتمد كلية التجارة بجامعة الزقازيق، منظومة تعليمية بحثية تواكب التطورات العالمية والإقليمية والمحلية في مجال إعداد وتأهيل الطلاب معرفيا وتطبيقيا في مجالات العلوم الإدارية والمحاسبية والاقتصادية والإنسانية ذات الصلة بمتطلبات العمل والبحث العلمي لخدمة قطاعات الإنتاج والخدمات.

وفى ضوء ذلك فإن رسالة الكلية تنصرف إلى إكساب طلابها المهارات الفكرية والإدارية والسلوكية وقدرات تحليل المشكلات واتخاذ القرار، وقدرات التعليم الذاتي والمستمر.

تنسيق كلية تجارة الزقازيق 2021.. أهداف الكلية

وتهدف الكلية إلى إعداد كوادر متميزة علميا ومهنيا في المجالات التجارية، بما يفي باحتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي، وتنمية البحث العلمي وتشجيع البحوث والاستشارات التي تخدم البيئة المحيطة والاقتصاد القومي ككل، وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الاداري بالكلية، ووضع وتنفيذ ومتابعة برامج التعليم المستمر للعاملين في الأجهزة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما يتماشى مع التطورات السريعة في مجالات الأعمال لرفع كفاءة الأداء للفرد والمؤسسة.