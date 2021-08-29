مصرع وإصابة 4 من عائلة واحدة صدمتهم سيارة مجهولة بالمنصورة الجديدة

لقي مزارع وابنة شقيقه في محافظة الدقهلية مصرعهما، بينما أصيبت ابنته وحفيده بكسور متفرقة وكدمات ونزيف، بعدما صدمتهم سيارة مجهولة أثناء استقلالهم دراجة نارية على الطريق الدولي «دمياط - كفر الشيخ» أمام مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية.

وفر قائد السيارة بها هاربا فور وقوع الحادث، ونُقل المتوفيان إلى مستشفى جمصة المركزي، بينما نُقل المصابان إلى مستشفى بلقاس المركزي.

بلاع بحادث تصادم أمام المنصورة الجديدة

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي «دمياط - كفر الشيخ» أمام مدينة المنصورة الجديدة بدائرة القسم.

سيارة مجهولة صدمت 4 على موتوسيكل وفرت هاربة

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصه إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير الدراجة النارية رقم (58588 دمياط) قيادة إبراهيم سليمان حسن حسین، 42 سنة، مزارع، ومقيم بقرية «جمعية النور»، باتجاه كفر الشيخ وأمام مدينة المنصورة الجديدة بدائرة القسم اصطدمت به من الخلف سيارة مجهولة، وفر بها قائدها عقب الحادث، ما أدى إلى انقلابه بها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة النارية، وابنة شقيقه علياء سلامة سليمان حسن، 31 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، وإصابة كل من ابنة قائد الدراجة النارية أسماء إبراهيم سليمان حسن، 17سنة، ربة منزل، باشتباه نزيف داخلي وكدمات متفرقة بالجسم، وحفيد قائد الدراجة النارية لابنته السيد حمدي محمد جمعة، 10 سنوات، تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، بكسر بالفخذ الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، ويقيمان بذات القرية، ونُقل المتوفيان إلى مستشفى جمصة المركزي، والمصابان إلى مستشفى بلقاس المركزي.

وبسؤال المصابة الأولى، في محضر الشرطة، أيدت مضمون الفحص ورفعت آثار الحادث، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق. وحُرر عن ذلك المحضر رقم 1946 جنح قسم جمصة لسنة 2021، وجارى تحديد السيارة وضبطها وقائدها والعرض على النيابة العامة.