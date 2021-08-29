الكنيسة تنفي وفاة أسقف شبين القناطر: ما زال في العناية المركزة

أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عدم صحة الأخبار المتداولة حول وفاة الأنبا بطرس، أسقف شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة القليوبية، مشيرة في بيان رسمي إلى أن الأسقف ما زال في غرفة العناية المركزية بأحد المستشفيات الذي يُعالج فيه عقب إصابته بأزمة صحية مفاجئة.

تفاصيل الأزمة الصحية لأسقف شبين القناطر

وقال القس فيلوباتير زكي، المنسق الإعلامي لإيبارشية شبين القناطر، في بيان رسمي باسم مطرانية شبين القناطر وتوابعها، إنه لا صحة للأخبار الكاذبة التي انتشرت عن الأنبا بطرس، قائلا: «سيدنا الحبيب بالعناية المركزة ومحتاج تدخل يد ربنا لشفائه والقيام بسلامة».

ويأتي هذا البيان بعد 48 ساعة من بيان آخر نشره المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، باسم مطرانية شبين القناطر وتوابعها، أكد أن الأنبا بطرس بخير والأمور مستقرة وهو يدير الإيبارشية بتعليماته وبكامل الوعي، وطلبت الكنيسة صلوات الأقباط من أجل تمام شفاء الأسقف وعودته بالسلامة إلى الإيبارشية بكامل الصحة والعافية.

من هو الأنبا بطرس؟

والأنبا بطرس، من مواليد 14 أغسطس 1947م، وهو الشقيق الأكبر للأنبا كيرلس مطران ميلانو وضواحيها، إيطاليا السابق، وترهبن بدير مارمينا مريوط في 24 يونيو 1978، باسم الراهب بطرس آفامينا، وكان مشرفًا ومسؤولاً قبلًا وهو في دير مارمينا بمريوط عن بيت الخلوة، مع الراهب القس ديسقوروس آفا مينا، ورسمه البابا الراحل شنودة الثالث أسقفا في 7 يونيو 2009 كأسقف عام على إيبارشية شبين القناطر.

وقام البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في 9 مارس 2013م، بتجليس الأنبا بطرس إلى جانب 3 أساقفة آخرين على إيبارشيات، وتم الاحتفال بتجليسه أسقفًا لشبين القناطر مساء الأحد 24 مارس 2013 في كنيسة السيدة العذراء بمساكن أبوزعبل (مقر الإيبارشية).