المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ الثلاثاء المقبل

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرحلة الثانية للتنسيق تبدأ يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري، مؤكداً أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات المتعلقة بتجهيز جميع معامل التنسيق في الجامعات لاستقبال الطلاب، موضحاً أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية.

تعرف على الحد الأدنى للمرحلة الثانية للتنسيق

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات له، في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021 بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية للتنسيق يصل إلى 254.5 درجة أي بنسبة 62.7% لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، ويصل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية إلى 238 درجة فأكثر أي بنسة 58.05% لأقل من 269.5 درجة.

تعرف على أعداد طلاب المرحلة الثانية للتنسيق

وتابع وزير التعليم العالي أن عدد طلاب المرحلة الثانية للتنسيق من الشعبة الأدبية هو 56404 طالب وطالبة، و186618 طالب وطالبة في شعبة علمي رياضة وعلمي علوم، أي اجمالي طلاب المرحلة الثانية للتنسيق هو 243022 طالباً وطالبة، لافتاً إلى أنه تم إعلان جميع التفاصيل المتعلقة بنتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

تعرف على الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية للتنسيق لطلاب علمي علوم

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنه هناك الكثير من الأماكن الشاغرة لطلاب الثانوية العامة في المرحلة الثانية للتنسيق في كليات الطب البيطري والعلوم وكلية التمريض وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية الألسن وكلية الإعلام وذلك لطلاب شعبة علمي علوم.

تعرف على الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية للتنسيق لطلاب علمي رياضة

وأكد أنه هناك أماكن شاغرة لطلاب شعبة علمي رياضة في المرحلة الثانية للتنسيق في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وكلية الذكاء الاصطناعي والجامعات التكنولوجية وكلية الألسن وكلية الإعلام وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وباقي الكليات النظرية.

تعرف على الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية للتنسيق لطلاب الأدبي

وأردف أنه هناك أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية للتنسيق في كليات التربية والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق وكلية الحقوق.