حسني: بوادر موجة كورونا الرابعة بدأت.. ويجب التحلي بالوعي لتخطيها

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إنه لن يدخل أي مدرس أو أستاذ جامعي أو أي طالب أو طالبة أكبر من 18 سنة، المدارس والجامعات قبل الحصول على لقاحات كورونا، «هذا قرار لا جدال فيه، والدولة المصرية قادرة على إتاحة هذه اللقاحات».

الهيئات الحكومية ستخضع للقرار نفسه

وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض عبر شاشة «الحدث اليوم»،أن «الهيئات الحكومية ستخضع للقرار نفسه، وسيتم تطبيق الإجراءات بمنتهى القوة، ويتبقى أن يكون لدى أفراد المجتمع نفس الوعي، فقد نجحنا في المراحل الأولى والثانية والثالثة من كورونا بتعاون الدولة والمجتمع».

بوادر الموجة الرابعة بدأت في الزيادة

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد: «بوادر الموجة الرابعة بدأت في الزيادة، ونتمنى أن يكون لدينا الوعي المجتمعي، فالدولة مش هتمسك عصاية لكل واحد، وسنعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى القوة، فكل فرد حر ما لم يضر، أي ما لم يتسبب في الضرر لمجتمعه، فلا تهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاحات».

اللقاحات الموجودة في مصر آمنة وفعالة

وأكد، أن اللقاحات الموجودة في مصر آمنة وفعالة، وكلها حصلت على تصريح منظمة الصحة العالمية، مشددًا على أن اللقاح الصيني من اللقاحات الجيدة ذات الفاعلية قوية: «تعداد الصيني أكثر من مليار شخص، وعدد الحاصلين منهم على اللقاح كبير جدا، والحالات هناك قليلة للغاية».