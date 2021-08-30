عامل يحاول الانتحار بسم فئران لمروره بأزمة نفسية في سوهاج

تمكن أطباء مستشفى سوهاج العام، من إنقاذ حياة عامل يقيم بدائرة مركز دارالسلام، عقب تناوله سم فئران بالمنزل بقصد الانتحار لمروره بأزمة نفسية، وتم اجراء الإسعافات اللازمة للمصاب وحجزه بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية وحالته العامة مستقرة، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة.

تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دراالسلام بورود إشارة من مستشفى دارالسلام المركزي، بوصول «عبد الوارث. م. و» 29 سنة عامل، ويقيم بدائرة المركز مصاباً بحالة إعياء إثر تناول مادة سامة، وتم تحويله لمستشفي سوهاج العام، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

تناول «سم فئران» بالمنزل بقصد الانتحار لمروره بأزمة نفسية

وبسؤال المصاب أفاد بتناوله مادة سامة «سم فئران» بالمنزل، بقصد الانتحار لمروره بأزمة نفسية، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك، وحرر محضرا بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

إصابة 14 شخصا بينهم 6 أطفال إثر تناولهم وجبة «فسيخ»

يذكر أن محافظة سوهاج تكثر بها وقائع الإصابات بالتسمم الغذائي أو تناول أقراص حفظ الغلال بطريق الخطأ، وأخر وقائع التسمم التي شهدتها المحافظة كانت السبت الماضي ونتج عنها إصابة 14 شخصا بينهم 6 أطفال إثر تناولهم وجبة «فسيخ»، وتم نقلهم الي مستشفى سوهاج العام، وتم حجز الأطفال تحت الملاحظة الطبية.

تلقي مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة من مركز شرطة المنشأة، وانتقل ضباط مباحث المركز وتبين إصابة 14 شخصا بحالة إعياء ادعاء تناولهم وجبة «ملوحة» بمنزلهم، وتم نقلهم لمستشفى المنشاه المركزي، وعمل الاسعافات أولية لهم، وتم تحويلهم إلى مستشفى سوهاج العام.