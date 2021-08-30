«لو رايح تصيف».. طرق الوقاية من الحوادث أثناء السفر

نسمع كثيرا عن حوادث الطرق التي تتكرر من آن لآخر، ويأخذ العديد من الأشخاص حذرهم عند السفر على طريق طويل، وهناك بعض القواعد والإرشادات التي يمكنك اتباعها لتقي نفسك من التعرض لحوادث الطرق في أثناء السفر وخلافه.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز النصائح والإرشادات التي تجنبك التعرض للحوادث، وفقا لما قدمته إدارة المرور، عبر موقعها الرسمي.

نصائح لتجنب التعرض للحوادث أثناء السفر

- ابتعد عن السرعة الزائدة فهي السبب الأول لمعظم الحوادث التي تقع على الطرق المختلفة، والتزم بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب مركبتك الخاصة.

- من أجل أن تتجنب خطأ الغير يوجد طريقة وحيدة آمنة، وهى تهيئة مسافة كافية كمنطقة أمان حول السيارة للتحرك في نطاقها، وتضييق أسباب وقوع حوادث.

- ابتعد عن استخدام الفرامل بصورة مفاجئة للتقليل من سرعة المركبة أو لإيقافها، وتجنب استعمال الفرامل في الطرق الزلقة خاصة.

- من أهم الإرشادات في أثناء استقلالك سيارة على الطريق هي التحكم بأعصابك أثناء القيادة؛ إذ يعتبر ذلك عاملا أساسيا لسلامتك وتجنب وقوع حوادث.

- امتنع عن استخدام الضوء العالي داخل المدن، وأيضا يحذر استعمال المصابيح الكاشفة.

- حافظ على استخدام حزام الأمان أثناء القيادة.

- ضع حقيبة للإسعافات الأولية ومكوناتها «شاش وقطن - بلاستر وشرائط لاصقة - قربة ماء لكمادات الثلج - جبائر هوائية - جبائر شد - محلول ملح - مشرط – سرنجات_ أربطة ضاغطة وعلاقات رفع الذراع- قفازات طبية - مطهرات صبغة اليود والسافلون أو الديتول - محلول الجفاف».

- احرص على عمل صيانة دورية للسيارات، وعليك التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قبل السفر والقيادة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز، وعليك الانتباه جيدا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة في السير، ودرب نفسك على سرعة البديهة في التعامل مع أي حدث طارئ على الطريق.