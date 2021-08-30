ضبط 65 ألف مخالفة دوائية وتشميع صيدلية غير مرخصة بالشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي في الشرقية بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة مشتركة، اليوم، علي الصيدليات والأماكن غير المرخصة بمركز ومدينة أبوحماد.

تشديد الرقابة علي المنشآت الدوائية

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،وفي إطار خطة وزارة الصحة، ومديرية الشئون الصحية بالشرقية، بتشديد الرقابة علي المنشآت الدوائية والصيدليات العامة لإحكام الرقابة علي سوق الدواء، لتوفير منتج دوائى آمن حفاظاً علي صحة المواطنين.

ضبط صيدلية غير مرخصة

أسفرت جهود الحملة عن مداهمة صيدلية غير مرخصة بنطاق مركز أبو حماد، تفتح أبوابها للجمهور وتقوم بالإتجار فى الأدوية البشرية بدون استصدار ترخيص لذلك بالمخالفة للقانون، وتم تفتيش المكان وضبط أكثر عن ٦٥ ألف «قرص/عبوة/وحدة/زجاجة»، أدوية ومستلزمات طبية متنوعة بدون فواتير داخل مكان غير مرخص، بالإضافة لأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، ومستحضرات مجهولة المصدر ومغشوشة، كما تبين أن المتواجد بالصيدلية غير صيدلى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وتم تشميع المكان غير المرخص بكامل محتوياته، وتحرير المحضر اللازم برقم 18618 لسنة 2021 جنح مركز أبو حماد، كما تم تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص للمتواجد بالمكان.

محاضر للمخالفين

وأكد «مسعود»، استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لمديرة التفتيش الصيدلي بالمديرية، ومفتشي الصيدلة وجميع فريق العمل المشارك في الحملة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.