كيف يمكن للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الحصول على شقة بمدينة بدر؟

تعد مدينة بدر من أقرب المدن إلى العاصمة الجديدة، فهي تقع على بعد مسافة قليلة منها، ما جعلها الاختيار الأول أمام الدولة لتكون مقر مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، تسهيلًا عليهم في عملية التنقل من عملهم بالعاصمة الإدارية، حيث يضم مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، ما يقرب من الـ15 ألف وحدة سكنية، ضمن مرحلتين من المشروع، وتمّ الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، ويتمّ العمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع داخل المدينة.

سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر

كيف يمكن للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الحصول على شقق مدينة بدر؟ أحد أكثر التساؤلات التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، خلال هذه الأيام، حيث يبحث عدد كبير من المواطنون، عن آلية الحصول على شقة بمدينة بدر، ضمن الشقق المطروحة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.

تخيير الموظفين بين السكن بمدينة بدر أو الحصول على بدل انتقالات

ووفقًا لما ذكره المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، في تصريحات سابقة لـ«االوطن»، فإنَّ عملية تسليم الشقق للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية، ليست من شأن الجهاز، وفور بداية العمل وانتقال الموظفين لمقرهم الجديد بالعاصمة الإدارية، سيتمّ تخيير الموظفين ما بين السكن بمدينة بدر، أو الحصول على بدل انتقالات، ويظل كما هو في مسكنه، ومن ثم سيتمّ تسكين الموظفين بالشقق، والتعامل مع نظام السداد المحدد لها.

وتتراوح مساحة شقق سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر، ما بين 115 إلى 118 مترا، وتتكون الشقة من 3 غرف وصالة وريسيبشن وحمام ومطبخ وبلكونة رئيسية، وهناك بعض الوحدات تضم بلكونتين.

ويضم مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، عددًا من المباني الخدمية، لتوفير حياة متكاملة لموظفي العاصمة الإدارية داخل المدينة، ويبلغ عدد تلك المباني الخدمية نحو 13 مبنى خدميًا في وسط عمارات المرحلة الأولى، بخلاف الخدمات التي سيتم توفيرها داخل عمارات المرحلة الثانية من المشروع داخل المدينة.

وتتكون العمارة الواحدة، داخل مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، بمدينة بدر من 6 أدوار، والدور الواحد يضم 4 شقق، بإجمالي 24 وحدة سكنية داخل كل عمارة.