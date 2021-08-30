تحرك برلماني لوقف تأجير أرض مستشفى العباسية وتحويلها لمول تجاري

طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الجهات المعنية بالدولة بالتدخل لوقف الانتهاكات التي تشهدها مستشفى العباسية للأمراض العقلية.

جاء ذلك على خلفية الطلب المقدم من مدير المستشفى؛ للانتفاع بقطعة الأرض المجاورة لها، التى تم تخصيصها لإقامة مستشفى طب نفسي للأطفال والمراهقين.

حكاية مستشفى العلاج النفسي للأطفال والشباب

وكشفت النائبة هالة أبو السعد، في تصريح لـ«الوطن» حكاية قطعة الأرض المجاورة لمستشفى العباسية، التي صدر قرار حكومي منذ سنوات بتخصيصها لإقامة مستشفى طب نفسي للأطفال والمراهقين، وتصل مساحتها لنحو 7500 متر مربع، وتقع على متداد رمسيس.

ولفتت النائبة إلى أن الهدف من إنشاء المستشفى هو متابعة حالة المرضى المصابين باضطرابات نفسية من الشباب والأطفال، لاسيما في ظل زيادة عدد المدمنين في الفترة الأخيرة سواء للألعاب الإلكترونية وانتهاء بتعاطى المواد المخدرة.

وأوضحت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن إدارة المستشفى ضربت بهذا القرار عرض الحائط، وتقدمت بطلب إلى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لتأجير مساحة هذه الأرض لإقامة محلات وتوكيلات تجارية لمدة 20 عاما، وعززت موقفها بأن ذلك لتعظيم استفادة مستشفى العباسية من منشآته.

تاريخ مستشفى العباسية

وأشار إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية تم إنشاؤه عام 1883 على مساحة نحو 68 فدانًا، ويخدم أكثر من 100 ألف مريض نفسي سنويا، ويضم في رعايته 300 مريض من الرجال والسيدات يتلقون الرعاية الصحية والنفسية بالأقسام الداخلية في مختلف تخصصات الطب النفسي والإدمان، مبينة أن محاولات الاستيلاء على أرض المستشفى بدأ في عام 2010، وتم التصدي لها أكثر من مرة.

طلب لرئيس الوزراء بسرعة التدخل لحل الأزمة

وطالبت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الوزراء ووزارة الصحة بسرعة التحرك لوقف هذه المحاولات للاستيلاء على أراضي مستشفى العباسية للأمراض العقلية، بالمخالفة للقانون واللوائح، مشيرة إلى أن ذلك يعد انتهاكا لحقوق المرضى.