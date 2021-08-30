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محمود مسلم

«القادري» أمينا عاما للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

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الوطن
03:13 م | الإثنين 30 أغسطس 2021
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

انتخب المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب المنعقد حاليا في الغردقة، جمال القادري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا أمينا عاما للاتحاد الدولي.

ووجّه القادري في بيان عن الاتحاد، الشكر للحضور في المؤتمر لثقتهم به، موضحا التحديات التي تواجه العمال العرب، ومنها الحقوق والحريات النقابية، وتحديات البطالة والتشغيل، وآثار فيروس كورونا على الطبقة العاملة، وتحدي الإرهاب الأسود الذي استهدف العمال في مواقع إنتاجهم خاصة في سوريا، وتحديات الاحتلال الصهيوني وممارساته ضد العمال العرب.

القادري يشكر الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

وقال إنّ التحديات تجعلنا نرتقي إلى حجمها، ونبحث عن حلول للمواجهة، وتناول التحديات التي واجهت الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والتي عمل فيها الأمين العام السابق غسان غصن، والأمانة الأمانة، ووجّه لهم الشكر والتقدير، موضحا أنّ الجميع مسؤول عن الإيجابيات والسلبيات، كما دعا الجميع إلى تقوية الاتحاد الدولي في إطار عمل جماعي.

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