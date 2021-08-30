بعد القانون الجديد.. اعرف خطوات استخراج رخصة لمحلك

بعد بدء إجراءات تطبيق قانون المحلات الجديد رقم 154 لسنة 2019 يتساءل البعض ما خطوات استخراج ترخيص محل وفق قانون المحال العامة وذلك لضبط العمل بالمحلات وتقنين وضعها لتجنب حدوث أي مخالفات أو تجاوزات تمنع استخراج رخصة المحلات، حدد قانون المحلات خطوات استخراج رخصة المحال العامة والتجارية وهي كالتالي:

بيانات طلب ترخيص محل

- يقدم صاحب الشأن طلب ترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك

- إرفاق كل المستندات والرسوم بطلب الترخيص، متضمنة:

- اسم طالب الترخيص واللقب والجنسية والسن ومحل الميلاد والنشاط ومحل الاقامة ورقم الهاتف .

-عنوان المحل أو المكان الكائن فيه.

-اسم المدير المسئول عن المحل- إن وجد- ولقبه وجنسيته وسنه وتاريخ ميلاده ومحل إقامته.

- في حالة عدم وجود مدير مسؤول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسؤول.

- الاسم التجاري المقترح للمحل إن وجد.

إجراءات بعد قبول رخصة المحل

وبعد إجراء الخطوات السابقة للحصول على رخصة المحل، أشار قانون المحلات الجديد إلى ضرورة اتباع عدة إجراءات بعد القبول المبدئي للرخصة وهي كالتالي:

- يسدد طالب الترخيص رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه وذلك في غضون شهر من تاريخ الإخطار.

- عدم سداد رسم المعاينة يؤدي إلى حفظ طلب ترخيص المحل.

- بعد التحقق من استيفاء المحل لكل الاشتراطات يصدر المركز المختص الترخيص.

- يخطر المركز المختص طالب الرخصة بالاشتراطات التي لم يتمّ استيفاؤها في حالة عدم استيفاء الاشتراطات.

- يمنح طالب الترخيص مهلة 3 اشهر لإتمام الاشتراطات المطلوبة وفقًا لرغبته.

- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100 ألف جنيه.

وأكّد قانون المحال العامة، أنَّ هناك فرصة أمام المحلات غير المرخصة للعمل بشكل رسمى من خلال التقديم للحصول على رخصة واتباع الخطوات المطلوبة، حتى لا يقع تحت طائلة القانون مع تطبيق تطبيق قانون المحال خلال الفترة المقبلة.